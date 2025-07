Poirier vs Holloway: Histórico de la UFC dice adiós al octágono; dónde ver EN VIVO el UFC 318

Comparta este artículo

New Orleans, Estados Unidos.- El evento 318 de la Ultimate Fighting Championship (UFC) será este fin de semana. El Smoothie King Center de New Orleans, Estados Unidos será el inmueble que albergará la última pelea de David 'The Diamond' Poirier. El experimentado peleador se enfrentará a Max Holloway en la contienda de la cartelera donde también, participa el mexicano Daniel Zellhuber.

Dustin Poirier es nacido el 19 de enero de 1989, en Lafayette, Lousiana. Debutó con victoria en la UFC el 1 de enero del 2010, en contra del contendiente número uno de ese año, Josh Grispi, en la división Peso Pluma. Fue campeón interino de Peso Ligero en la marca y cuenta con grandes victorias ante los excampeones Anthony Pettis y Conor McGregor. Anunció su retiro argumentando que sus mejores años ya habían terminado y quería permanecer saludable.

No quiero faltarle el respeto al deporte. Siempre he luchado por ser campeón, así que si no es por un título, es hora de irme. Siempre he buscado un título"

Por su parte, Max Holloway cuenta con un gran palmarés en su haber. El nacido en Honolulu, Hawái es excampeón de la categoría Peso Completo de la compañía. El apodado 'Blessed' fue reconocido con el título honorifico 'BMF' de la UFC. Dicha mención se le otorga a los peleadores con el estilo más salvaje de la división. Holloway cuenta con 34 contiendas en total, 26 victorias, teniendo 12 de ellas por medio del nocaut y tan solo ocho derrotas.

Detalles del evento 318 de la UFC:

Lugar: Smoothie King Center, New Orleans

Fecha: Sábado 19 de julio

Horario: 19:00 horas (hora CDMX)

Cómo ver: Fox Sports/ UFC Fight Pass

Será la tercera ocasión que se repita la pelea titular de la cartelera. La primera vez que se enfrentaron, fue en el UFC 143 donde Poirier venció a 'The Blessed' por sumisión, después de un candado al brazo en el minuto 3 del primer round. La segunda contienda entre estos grandes contendientes se dio en el evento 236, cuando Poirier volvió a vencer a Holloway por decisión unánime. En esa ocasión 'The Diamond' consiguió el título interino de Peso Ligero y cortó una racha de 13 victorias consecutivas por parte de Max.

Fuente. Tribuna del Yaqui