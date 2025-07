David Faitelson insulta al 'Chicharito' Hernández: Este VIDEO desató la furia del periodista

Ciudad de México.- El periodista David Faitelson se encuentra otra vez en medio de un altercado con un futbolista y es que, después de que Javier 'Chicharito' Hernández publicara un video en el cual, se le observa haciendo comentarios machistas, el analista no dudó en insultarlo. El primer altercado entre estas dos personalidades se dio en enero del 2024, mientras se presentaba la llegada del aún mayor goleador en la historia de la Selección Mexicana a las Chivas.

En aquella ocasión, Faitelson preguntó al futbolista con su estilo agrio: "¿Qué le dirías a tus detractores? Yo he sido fuerte en esta crítica...has perdido la concentración, de que estás más preocupado por temas de streaming, de youtuber. Dreifus te cambió la mentalidad". Javier se negó a contestar de primera instancia, pero ante la insistencia del periodista, dijo:

Es la maravilla de la vida, siempre es más fácil verte en el espejo y ver lo que te gusta, pero ¿ver lo que no te gusta?, porque eso es lo que pasa, que muchos haters sí tienen razón, no soy el mejor, es una realidad, eso no quita lo demás".