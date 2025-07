Ellos son las primeras leyendas que ingresan al Salón de la Fama del Deportista Caborquense

Caborca, Sonora.- A lo largo de su historia, Caborca ha tenido grandes personalidades deportivas, mismos que se han encargado de poner al municipio en lo más alto a nivel estatal, nacional e internacional, como es el caso de Abraham David Mier Nogales, Román Eloy Zepeda García y el Doctor Enrique García Sariñana.

Ellos tres, junto a Ramón Alberto Reynoso Gómez, Antonio Ortega Orozco, Jesús Espinoza y Fidencio Hernández Arredondo (QEP), quien fue pionero del futbol caborquense, fundador de equipos como los Colonos y Héroes de Caborca, encabezaron la primera clase del Salón de la Fama del Deportista Caborquense, durante la ceremonia que se llevó a cabo el miércoles por la noche en el Auditorio Municipal de la heroica ciudad.

Fue el H. Ayuntamiento de Caborca a través del Instituto Municipal del Deporte, quien se encargó de realizar la entronización de las leyendas sonorenses, en donde además se desarrolló el corte de listón del recinto oficial, un espacio que perdurará por siempre en el Gimnasio Multifuncional.

Durante la velada, el alcalde de Caborca y ahora nuevo inmortal del deporte, Abraham David 'El Cubano' Mier, bastante conmovido, no desaprovechó el momento para felicitar a cada uno de los premiados y reafirmó su compromiso para seguir practicando e impulsando de corazón el deporte en el municipio.

Me llena de orgullo y agradecimiento haber sido elegido parte de la Clase 2025, junto a grandes leyendas que han forjado generaciones con su talento, entrega y pasión, inspirando a toda una comunidad", compartió el presidente municipal, Abraham 'El Cubano' Mier.

Grandes personalidades

Al tratarse de un evento de primer nivel, no podía faltar la presencia de grandes personalidades del estado: Jorge Luis Moreno Dávila, secretario del H. Ayuntamiento; Teresa de Jesús Rocha Higuera, síndico Municipal; Román Garibay Castañón, director del Instituto Municipal del Deporte; Jaime Eliseo Murrieta Orozco en representación del Comité Elector del Salón de la Fama del Deportista Caborquense; y en lugar de Erubiel Durazo Cárdenas, director de Comisión del Deporte en el Estado de Sonora, asistió el licienciado Manuel de la Cruz Ortega.

Igualmente familiares, amigos, deportistas y ciudadanos se dieron cita al emotivo e histórico reconocimiento. Este tan solo es el primer capítulo de grandes momentos más que se esperan en el recinto de los inmortales del deporte caborquense.

Me siento muy contento de estar en mi ciudad natal y que mejor que recibiendo este homenaje, quiero compartir este reconocimiento con todos mis compañeros y lógicamente con mi familia que siempre ha estado conmigo", declaró Román Zepeda García, quien tuvo una gran carrera como Softbolista

Primer lugar gracias a Dios, a toda mi familia, muchas gracias a todos los que me han apoyado, se siente muy bonito estar aquí", dijo con gran emoción el Doctor, Enrique García Sariñana, un referente del atletismo en Caborca.

Muchas gracias por el reconocimiento, no me lo esperaba, muchas gracias, nunca me lo esperaba, lo único que hace uno es tratar de formar niños en la acosta. Seguiremos para adelante". Manuel de Jesús Muñoz Espinoza, destacado entrenador.