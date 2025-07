"Mejor mete goles": Tunden a 'Chicharito' por polémico VIDEO sobre la "masculinidad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández vuelve a ser tendencia en México, luego de que publicara otro video en sus redes sociales en el cual, se le observa comentando acerca de la situación actual sobre el feminismo: "A veces la verdad puede doler, pero eso es crecer", opinó el histórico delantero del futbol mexicano. El video cuenta al momento con más de 20 mil me gusta y casi 4 mil comentarios en su cuenta de Instagram.

Apenas el miércoles, Hernández publicó un video en el cual se le escuchaba decir: "Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal, interesante". A raíz de ese video, el periodista David Faitelson lo insultó llamando "estúpido" mediante su cuenta de X. En consecuencia de estas publicaciones, hay personas que le llaman el 'Nuevo Temach', en referencia al influencer que se ganó su fama por compartir videos de la misma índole.

El nuevo video de Javier comienza diciendo que las mujeres están fracasando ya que, en sus palabras, están erradicando la masculinidad: "Están haciendo una sociedad hipersensible; encarnen su energía femenina cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando". También anotó que son el sostén del hogar. "No le tengan miedo a ser mujeres", señaló antes de decir que las mujeres deben permitirse ser lideradas por un hombre.

Después señaló que el género masculino también está cometiendo errores: "Estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja en lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables". También aclaró que el propósito de sus videos no es atacar, sino promover el crecimiento de la sociedad. El video culmina cuando el delantero recomendó al género femenino a "Aprender y honrar la masculinidad".

A diferencia del video del miércoles, donde los comentarios estuvieron muy divididos, en esta ocasión, la gran mayoría de usuarios le recomendó al deportista enfocarse en su carrera y dejar de hacer este tipo de contenido. "Ya tienes más videos motivacionales que goles con Chivas", "Mejor ponte a meter goles, por fa" y "Javier, no le tengas miedo a ser hombre y cállate", fueron algunos de los comentarios más populares en la publicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui