MLS All Star 2025: Dónde ver EN VIVO a Messi y a la MLS enfrentarse a la Liga MX

Comparta este artículo

Austin, Estados Unidos.- El MLS All Star es un encuentro que enfrenta a los mejores futbolistas de la MLS en contra de una selección de la Liga MX. La edición de este año se realizará en el Q2 Stadium y contará con grandes personalidades del futbol mundial. El partido será en medio de la All Star MLS Week, la cual organiza diversas actividades para ser más atractiva ante el público estadounidense. También dentro de este marco se celebrará el Skills Challenge 2025.

El primer encuentro que se organizó entre los representativos de ambas ligas fue en el 2021, donde la MLS All Star se llevó la victoria 3-1 en penales, luego de empatar a un gol en el tiempo regular. El Alianz Field de Minesota albergó la segunda edición de este partido; el representativo de la MLS se llevó el encuentro, dos goles contra uno. Fue hasta el 2024 cuando el representativo de la Liga MX pudo vencer cuatro goles contra uno a las estrellas de la MLS.

La MLS contará con la presencia de Lionel Messi, quien será el capitán del equipo; lo acompaña su compañero del Inter de Miami, Jordi Alba. También el 'Chucky' Lozano asistirá en representación de la MLS, pues actualmente milita en el San Diego FC. Por parte de la Liga MX, se espera que el capitán sea Sergio Ramos, el cual será acompañado por Alexis Vega, Henry Martin y otros grandes jugadores del futbol mexicano. También se realizará el MLS Next All Star Game, donde jugarán las mejores promesas juveniles de ambas ligas.

Detalles del MLS All Star:

Estadio: Q2 Stadium, Austin, Estados Unidos

Fecha: Miércoles 23 de julio

Horario: 19:00 horas (hora CDMX)

Dónde ver: MLS League Pass/ Apple Tv

Javier Mascherano, director técnico del Inter de Miami, declaró cierta inconformidad con que Messi y Alba jueguen estos encuentros pues el piensa que sería mejor darle estos días libres para que se recuperen en su totalidad de las lesiones que puedan tener. "Me gustaría que los jugadores que están convocados descansaran, pero no es mi decisión. Sé lo importante que es el All Star Game, y que yo sepa no hay ninguna decisión por parte del club", anotó el exjugador.

Fuente: Tribuna del Yaqui