Bronny James dice que no atiende los rumores sobre LeBron y los Lakers

California, Estados Unidos.- Aunque Bronny James trata de mantenerse alejado de todas las redes sociales, esa estrategia no impidió que uno de sus amigos lo llamara esta semana y le preguntara sobre los pensamientos de LeBron James sobre la dirección de Los Ángeles Lakers, y lo que todo eso podría significar para el futuro de Bronny.

Bronny se mantiene alejado de las distracciones

“Le dije: 'No tengo idea de lo que estás hablando'”, dijo Bronny James con una sonrisa el miércoles después de la práctica con el equipo de la Liga de Verano de la NBA de los Lakers. “Realmente no presto atención a esas cosas. Hay muchas cosas dando vueltas a las que no presto atención”.

Bronny parece estar listo para pasar un largo y caluroso verano esquivando rumores, alegando ignorancia sobre insinuaciones y concentrándose en el trabajo necesario para convertirse en un contribuyente durante su segunda temporada en la NBA con los Lakers.

El futuro

LeBron James ha decidido hacer uso de su opción de jugador de 52.6 millones de dólares con los Lakers para su temporada 23, récord en la NBA, pero su agente de toda la vida, Rich Paul, anunció la noticia con comentarios ambiguos en los que declaró el deseo de LeBron de competir por un campeonato esta temporada, incluso mientras los Lakers están construyendo el futuro en torno a Luka Doncic.

LeBron volverá para una campaña más

Si bien muchos observadores de la NBA interpretan los comentarios como un preludio de un posible canje si los Lakers no son un equipo de élite en el otoño, Bronny James dijo que no está pensando ni mirando hacia el futuro. Los Lakers dieron un gran paso hacia la contienda el miércoles cuando el pívot Deandre Ayton acordó firmar con ellos como agente libre, llenando su necesidad más evidente de temporada baja.

Históricos

LeBron y Bronny se convirtieron en los primeros padre e hijo en jugar juntos en la historia de la NBA la temporada pasada, pero el hijo de 20 años del máximo anotador en la historia de la NBA afirma que no sabe lo que le depara el futuro.

“Realmente no hablamos mucho de eso, pero creo que cuando surgen cosas como esa, él simplemente me dice que no me preocupe por eso, ni siquiera que le preste atención”, dijo Bronny. “Simplemente concéntrate en lo que estás haciendo en este momento, y eso es lo que me hará mejorar y me mantendrá enfocado. Creo que es bueno que me diga que no preste atención a esas cosas”.

El hijo de 'El Rey' se centra en su preparación

Bronny jugó por primera vez para los Lakers hace un año en la Liga de Verano de la NBA, y regresará este mes para otra carrera.

“El año pasado fue un ambiente loco para mí entrar y producir de inmediato, también estando nervioso”, dijo Bronny. “Siento que este año podré salir y jugar libremente y saber lo que voy a salir y hacer por mí y mis compañeros de equipo. Estoy muy emocionado de poder jugar sin nervios”.

