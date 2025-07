Sonora se queda con el subcampeonato de Atletismo en la Olimpiada Nacional 2025

Comparta este artículo

Apizaco, Tlaxcala.- Luego de una destacada participación en la Olimpiada Nacional de Atletismo, la Selección Sonora demostró una vez más su grandeza, al quedarse con el subcampeonato de la disciplina que se celebró en la pista Una Nueva Historia de Apizaco, Tlaxcala.

La delegación sonorense logró finalizar en la segunda posición general por entidades, al llevarse un total de 15 preseas de oro, diez de platas y doce bronces (37 en total).

Los seleccionados de la entidad, solamente fueron superados por Jalisco (26 oros, 14 platas y 12 bronce, para 52), mientras que Nuevo León se quedó con el tercer lugar (12, 21 y 20 sumando 53); Baja California (12, 15 y 19) y Chihuahua (11, 10 y 9) completaron el Top cinco del torneo.

Este miércoles en lo que fue el último día de acciones, Sonora se llevó cinco medallas: tres de oro y dos platas: las doradas las conquistaron la velocista cajemense Alejandra Urías, en los 200 metros planos (Sub 20), la saltadora triple Valeria Uribe (Sub 23) y el relevo 4X400 Sub 23 varonil. Las platas cayeron para Belkiss Rascón (lanzamiento de martillo Sub 20) y Sara Ramírez (salto de altura Sub 20).

Urías Parra de nuevo voló en la pista para llevarse su segunda presea de manera individual y tercera en la edición 2025 de la Olimpiada Nacional, tomando en cuenta que también subió a lo más alto del podio en los 100 metros planos y como parte del relevo cuatro por 100.

La velocista sonorense llegó primero a la meta con una récord de 24:35, dejando en el segundo sitio a la coahuilense Camila González (24:58); en tercero lugar quedó la neolonesa Andrea Escalante (24:68), por lo tanto, se adueñaron de la plata y el bronce, respectivamente.

A su vez, Valeria Uribe, quien tuvo actividad luego de que una lesión la marginó de ver acción el primer día en la prueba de altura, encabezó el salto triple Sub 23, gracias a un registró 12.92 metros de distancia, con lo que superó a la queretana Renata Sandoval (12.60) y a la del estado de Durango Anahí Mier (12.29).

El tercer metal máximo color fue obra del relevo 4X400 Sub 23 varonil (Abimelec Zamorano, Álvaro Salazar, José Manuel Rodríguez y Christian Valdez), equipo que se coronó campeona nacional por un tiempo de 3:12’42 con el cual superaron a Chihuahua (3:13’38) y Nuevo León (3:14’77).

Mientras tanto Rascón obtuvo una plata luego de terminar en la segunda posición en la modalidad de Sub 20, debido a que disparó el martillo a 47.02 metros de distancia; el oro se lo adjudicó la veracruzana Mari Hernández (53.25) y el metal de bronce fue para Valeria Grimaldo de Guanajuato (41.90). Sara Ramírez consiguió el metal de plata por un salto de 1.61, en desempate sobre la chihuahuense Ana Frijling, en la prueba de altura que dominó la nayarita Stephanie Martínez (1.66).

Fuente: Tribuna.