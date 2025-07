Fallece Crescencio Gutiérrez, exjugador perteneciente al 'Campeonísimo' de Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Crescencio Gutiérrez, exjugador de las Chivas del Guadalajara falleció la mañana de hoy lunes, 21 de julio; así lo confirmó el club Chivas mediante un comunicado en redes sociales. Jugó con el 'Rebaño' a principio de los años 50 y estuvo en el 'Campeonísimo', considerada la mejor época del equipo 'Rojiblanco'.

Crescencio Gutiérrez Aldana, nació el 26 de octubre de 1933 y a los 19 años, fue firmado por las Chivas después de jugar en diversas ligas locales. El apodado 'Mellone' por su gran parecido a un jugador paraguayo, debutó en un partido contra el León, encuentro en el que se estrenó como goleador, pues le anotó dos goles al histórico portero mexicano Antonio 'Tota' Carbajal. Compartió cancha con Salvador 'Chava' Reyes, Sabás Ponce y Javier 'Cabo' Valdivia.

Le fue asignado el número '9' y con él, logró el liderato de goleo de la temporada 1956-1957, con 19 goles; ese mismo año fue la pieza clave para que las Chivas del Guadalajara lograran su primer campeonato de la historia. En total, ganó cinco campeonatos de liga y cuatro Campeón de Campeones en México. También ganó la primera edición de la Copa de Campeones de la Concacaf realizada en 1962.

Con la Selección Mexicana participó en la clasificación para el Mundial de Suecia 1958, ahí también fue líder goleador pero las lesiones no le permitieron disputar la justa mundialista. En 1962 dejó el equipo de Guadalajara, acumulando tan solo 86 partidos oficiales, fue cambiado al Atlético Morelia donde jugó la temporada 1962-1963 después retirarse del deporte profesional a los 30 años, esto debido a las múltiples lesiones que sufrió en su carrera.

A partir de ahí, estuvo muchos años fuera de los reflectores públicos. La última entrevista que dio fue en el año 2022, donde comentó que no le permitieron el acceso a las instalaciones de las Chivas: "Hace como dos meses fui a Verde Valle y no me dejaron entrar... dos veces pasó y ya no volveré a ir" apuntó en la entrevista, realizada en medio de un salón en su hogar, lleno de fotos y jersey usados por el jugador en su paso por el 'Rebaño'.

Fuente: Tribuna del Yaqui