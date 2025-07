Fichaje histórico en la Liga MX: Tras rumores, Keylor Navas deja Newell’s y se une a Puma

Comparta este artículo

Ciudad de México,- En lo que puede ser la contratación más mediática del torneo, Keylor Navas llega a Pumas, después de las polémicas por el bajo rendimiento de su portero actual, Rodrigo Parra. Navas llega a aportar experiencia al club universitario, pues ha pasado por las mejores ligas en Europa y cuenta con un gran palmarés en su carrera.



El anuncio lo hizo su antiguo club, el Newell's Old Boys de Argentina. Según el comunicado que compartieron en sus redes sociales, el arquero dejaba de formar parte del equipo de manera inmediata y continuara su carrera profesional en México: "Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables".

También detalla que el acuerdo, le dejará dos millones de dólares, el doble del sueldo anual de Navas. En días recientes, mientras los rumores eran cada vez más fuertes sobre su llegada a México, Navas se negó a ver acción en la segunda jornada de la primera división del futbol argentino; su club se enfrentaba a Banfield y según indica la prensa argentina, Navas le pidió a la directiva del equipo no tener actividad en el encuentro.

A pesar de eso, saltó a la cancha junto con sus compañeros, pero fue recibido con insultos por los hinchas del Newells, que le pedían tuviera respeto por la camiseta del club: "Pide disculpas, Keylor. No te confundas, la con... de tu hermana. Estás en Newell's, no estás en Costa Rica, no te confundas. Manéjate bien, que estás en Newell's", se escuchaba mientras el portero realizaba ejercicios de calentamiento.

Keylor Navas tiene 38 años y es nacido en San José, Costa Rica. Debutó en el club Deportivo Saprissa, donde consiguió cinco títulos en la primera división de Costa Rica de manera consecutiva. En el Mundial 2014, tuvo una gran actuación con la selección de su país, lo que lo llevó a ser contratado por el Real Madrid, ahí estuvo por cinco años, en los cuales ganó tres Champions League y cuatro mundiales de clubes. Se espera que llegue a México las próximas horas y que su debut, sea el viernes contra el Querétaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui