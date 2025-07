Joven de Ciudad Obregón hace historia al ganar medalla de plata en la Copa América de Boxeo

Ibagué, Colombia.- Historia pura es la que se vivió este fin de semana, pues se organizó de gran manera en Ibagué, Colombia, la Copa América de Boxeo, en donde la Selección Mexicana no defraudó y terminó en los primeros lugares del medallero al sumar 23 preseas.

Entre los nombres que se llenaron de gloria, sobresale el de la sonorense Gabriela 'Chocue' Hernández, quien se metió en los libros de historia, al conquistar la medalla de plata y ser la primera pugilista del estado que sube al podio en un evento avalado por World Boxing y la Confederación Panamericana.

La joven cajemense que forma parte del 'Wasiado Team', fue pieza fundamental en el gran papel que hizo México en el certamen, donde ganaron 23 presas, de las cuales seis fueron oro, 10 platas y un total de siete bronces.

Quiero agradecer a toda la gente que me mandó un mensaje de motivación. Gracias a todos los que me apoyaron para esta historia, para esta competencia. Saludos, no se hizo el resultado que esperábamos, pero no nos vamos con las manos vacías, ganamos la medalla de plata. Me sentí muy bien arriba del ring, quiero agradecer a Dios, bajar bien del ring. Muchas gracias", dijo la jovencita de Ciudad Obregón en un video que compartió en redes.