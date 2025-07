Novato Baldwin impulsa seis carreras y los Braves derrotan a los Giants

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- El novato Drake Baldwin bateó de 5-3 y empujó seis carreras para encabezar la ofensiva de Atlanta, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. timbró en tres ocasiones para que los Braves se impusieran el lunes por 9-5 a los San Francisco Giants, que sufrieron su sexta derrota consecutiva, la mayor cantidad de la campaña.

Baldwin también anotó un par de carreras como bateador designado y Acuña agregó un doblete y también recibió tres bases por bolas.

Por los Giants, Willy Adames bateó de 5-4 con un vuelacercas, además de dos dobles y dos carreras impulsadas.

Los Bravos no esperaron mucho y se fueron al frente por 5-1 en la misma primera entrada, aprovechando una apertura descontrolada del abridor Hayden Birdsong (4-4), quien no pudo retirar un solo out.

Acuña y Albies festejan la victoria

Birdsong solo pudo tirar seis strikes de sus 25 lanzamientos en la primera entrada y ahora tiene 17 pasaportes en sus últimas 13 entradas. Es la primera vez en 37 apariciones en su carrera que no registra un out.

El lanzador de segundo año dio base por bolas a los primeros tres bateadores que enfrentó, antes de que Baldwin vaciara las bases con un doblete de tres carreras. Luego, Birdsong caminó a Ozzie Albies y también golpeó a Sean Murphy antes de que fuera sacado del juego. Birdsong también tuvo un lanzamiento descontrolado a Matt Olson y casi golpea a Acuña al principio de la entrada. Matt Gage entró en su lugar y recetó par de ponches antes de permitir un sencillo de dos anotaciones a Nick Allen.

A pesar de permitir a 11 corredores en las almohadillas y ocho imparables, Bryce Elder (4-6) se apuntó la decisión al admitir solo tres carreras en cinco entradas. Dejó varados a siete corredores y obtuvo su segunda victoria consecutiva. Completó su labor con tres bases por bolas.

Entre Aaron Bummer, Rafael Montero y Enyel De Los Santos se encargaron de las últimas cuatro entradas, con dos carreras admitidas. Para el martes, el derecho de los Braves, Davis Daniel (0-0, 1.80), se enfrentará contra el también diestro de los Giants, Landen Roupp (4-4, 3.27).

