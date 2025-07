Trump pide cambiar nombre de Commanders y Guardians; busca que vuelvan los Redskins e Indians

Washington, Estados Unidos.- En una noticia que sacudió el mundo de los deportes el pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump pidió que los equipos Washington Commanders y Cleveland Guardians volvieran a sus nombres anteriores, Redskins (Pieles Rojas) e Indians (Indios), los cuales fueron sustituidos por los actuales en 2022 tras años de críticas de quienes los consideraban ofensivos.

Y aunque en un principio muchos tomaron la declaración como una más de las polémicas que suele realizar el mandatario norteamericano, este lunes, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los comentarios del presidente no eran una broma. Mientras respondía preguntas en la entrada de la Casa Blanca, Levitt dijo: "El presidente hablaba en serio. El deporte es una de las muchas pasiones de este presidente y quiere que se cambie el nombre de ese equipo".

Cuestionada se le preguntó a Levitt por qué el presidente se está involucrando, la vocera calificó a Trump como un "presidente no tradicional" y dijo que los fanáticos del deporte lo respaldan en esta petición: "Creo que se ha visto que el presidente se involucra en muchas cosas que la mayoría de los presidentes no lo han hecho", afirmó Levitt.

Alzan la voz

Hasta el momento, solo la Asociación de Guardianes Nativos Americanos ha presentado peticiones para recuperar los nombres de los Redskins y los Cleveland Indians. Algunos aficionados, como Ender Tuncay, quien creció en el área de Washington y fue entrevistado por la agencia AP, calificó los comentarios de Trump como "una estupidez".

Es solo él enfocándose en cosas que no son importantes y tratando de distraer la atención de los problemas reales que están sucediendo", dijo y agregó que no le importa cuál sea el nombre. "Pero me gustaría que tuvieran el nuevo estadio, seguro. Me gusta este sitio donde está. Mis padres solían contarme historias de lo genial que era RFK cuando éramos muy, muy buenos".