"Aún no es extraordinario": 'Piojo' Herrera tunde a Malagón y le da preferencia a Memo Ochoa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miguel 'Piojo' Herrera, actual director técnico de Costa Rica, opinó en el debate que hay en la actualidad sobre el tema de la titularidad en la portería de la Selección Mexicana, de cara al Mundial 2026. El exentrenador de México consideró que Luis Ángel Malagón, actual portero titular del América, no ha demostrado estar a nivel del veterano Guillermo Ochoa y que Memo sería su elección en el 11 titular del 'Tri'.

El 'Piojo' comentó que, si bien Malagón es un gran portero, aún se encuentra por debajo del nivel que han mostrado los porteros más emblemáticos en la historia del futbol mexicano. "No es que no me guste Malagón, es un buen arquero, confiable, pero creo que todavía no ha demostrado ser de esos que dan el paso arriba, que son más arriba de buenos, que son extraordinarios, como el caso de 'Memo' Ochoa, de Chuy Corona, de Moy Muñoz, de Talavera, de Oswaldo Sánchez, de Jorge Campos".

También opinó que el arquero de 28 años nacido en Michoacán no fue pieza clave en los títulos que consiguió con el Club América: "Malagón tuvo tres títulos con América extraordinarios, que no fue la figura del equipo, porque no fue el que ganó los títulos… Malagón no tuvo que ver en los 3 títulos que gana América". Por último, comentó que Luis Ángel tuvo una mala actuación en la Copa Oro, a pesar de que México consiguió ganar el certamen.

El también portero titular de la Selección, comentó que respeta la opinión de los demás y que no entrará en controversias: "Se respeta la opinión pública, no voy a entrar en juicios. Al final, la gente encargada, la que realmente sabe de futbol, tiene la voz y voto". Malagón llegó en el 2023 al 'Tri' y desde entonces ha sido el portero que más veces ha tenido la titularidad, por lo que se espera que sea el primer arquero en la justa mundialista.

En contraparte, Guillermo Ochoa está en su último ciclo mundialista con la Selección; fue convocado a la Copa Oro, pero no vio acción. A pesar de eso, el veterano se mostró agradecido y comentó sentirse entusiasmado con ganar otra presea en su carrera: "La vida y el fútbol me regalaron la oportunidad de vivir algo maravilloso y poder ganar esta copa 6 veces. Esta fue la última… y se siente igual de especial que la primera". Lo cierto es que Herrera no puede tomar decisiones dentro de la Federación, aunque su voto de confianza para 'Memo' podría inclinar el debate y lograr que Ochoa arranque el mundial en la cancha.

Fuente: Tribuna del Yaqui