Entrevista con la leyenda del América, Salvador Cabañas: Un mariscal del futbol y la vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue una madrugada de invierno del 2010, cuando un atentado al interior del baño de un centro nocturno de la capital del país, terminó con la carrera profesional de uno de los jugadores extranjeros más destacados de los últimos tiempos del futbol mexicano: Salvador Cabañas.

A poco más de 15 años de ese terrible suceso, el paraguayo, haciendo valer su apodo de 'el mariscal', sigue de pie, soñando, sonriendo, disfrutando la vida, pero sobre todo realizando lo que más le gusta: jugar al futbol.

En su visita a Sonora para promocionar el Juego de Leyendas entre América y Chivas del próximo mes, Cabañas habló en exclusiva para TRIBUNA sobre el presente del futbol mexicano, la grandeza del club de sus amores y su presente profesional.

México y América viven su corazón

Fue hace dos décadas cuando un joven 'Chava' Cabañas arribó por primera vez al país, y lo hizo para vestir los colores de los Jaguares de Chiapas. Desde ese momento el guaraní dio muestra de su talento. Con los 'felinos' anotaría 61 goles en 106 compromisos, cifras que posteriormente lo llevarían al club de sus amores: Las Águilas del América.

Tan pronto pisó al conjunto de Coapa en el 2006, se convirtió en un 'fuera de serie' dentro del área, ganando rápidamente el cariño de la afición de uno de los clubes más grandes de todo el continente. Con América jugó 160 partidos oficiales, en donde marcó 98 tantos, y se consolidó como uno de los mejores jugadores extranjeros de la última era.

El América lo tiene todo para enamorarte, cualquier jugador quiere llegar a esos equipos. Tanto América como Chivas son grandes, son clubes que siempre hacen un esfuerzo bárbaro para siempre estar bien y complacer a sus aficionados", compartió.

Las grandes hazañas que demostró dentro de la cancha con la piel azulcrema no se olvidan, por eso 'Chava', aún ya retirado no deja de visitar el país y es contante verlo en distintos eventos; dese homenajes, pláticas y partidos de leyendas. "Siempre soñé con llegar a un país como México, desde mi llegada me mostraron mucho cariño y hasta la fecha me lo siguen demostrando, por eso siempre estoy agradecido con este país", dijo bastante conmovido.

Salvador en partidos de exhibición

El presente del futbol mexicano

Como extranjero que llegó para dejar huella en nuestra liga, Salvador Cabañas entiende que el balompié azteca ha tenido muchos cambios y aunque para muchos expertos el nivel ha bajado considerablemente, para el paraguayo sigue siendo México, un semillero de grandes jugadores, por lo que es cuestión de tiempo para que vengan los buenos resultados.

Es difícil poder descifrar que ha pasado en el futbol mexicano, uno no está aquí presente y solo disfruta del espectáculo, pero sin duda México debería de sacar más jugadores que es lo interesante y con esto van a llegar más lejos", afirmó.



Sigue activo

Si bien y es cierto desde hace mucho tiempo por motivos de salud tuvo que colgar los botines, 'El Mariscal' no ha dejado su pasión por la pelota y se mantiene activo en las canchas de futbol, ya sea como asistente técnico en su natal Paraguay o haciendo vibrar las gradas en partidos de exhibición.

Yo sigo jugando futbol, en Paraguay soy del cuerpo técnico de un equipo, entonces seguimos haciendo lo que nos gusta. Estoy feliz de seguir ayudando a mucha gente, que eso es lo que más me gusta. "El futbol me ha dado muchas cosas, que no tengo un momento favorito", sentenció.

Salvador es asistente técnico en un club de Paraguay

