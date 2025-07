Manny Pacquiao regresa al top de peso welter y va por la revancha ante Mario Barrios

Las Vegas, Estados Unidos.- El pasado sábado el legendario, Manny Pacquiao volvió al ring con una destacada actuación ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso welter, Mario Barrios, en un combate que terminó en un polémico empate mayoritario.

Aunque el filipino no pudo llevarse el título, su rendimiento fue lo suficientemente sólido como para llegar directamente al sexto lugar de las clasificaciones de peso welter, por lo que se pone en la antesala de volver a disputar la corona ante 'El Azteca' en una pelea de revancha.

Por otra parte, el portal de ESPN, también coloca al excampeón mundial en diferentes categorías, como uno de los 10 mejores pugilistas de las 147 libras, solamente abajo de nombres como: Brian Norman Jr., Jaron Ennis, Terence Crawford y el propio Mario Barrios.

En la presentación que tuvo el sábado en la 'Ciudad del Pecado', Manny Pacquiao demostró que todavía tiene gasolina para intercambiar metralla ante los mejores, aunque sus reflejos ya no son los de antes, logró mantener la presión y sobre todo lució peligroso durante los 12 episodios.

Cabe destacar que el legendario peleador filipino, de 46 años de edad, estuvo fuera de actividad por cuatro años y decidió volver al ring de gran manera, desafiando al actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, que tiene sangre mexicana.

Creo que gané la pelea. Fue una pelea muy cerrada. Yo trabajé duro, me mantuve disciplinado y siempre estoy en forma para esto, pero no se preocupen, 'Pac-Man' ha vuelto y el viaje continuará, me gustaría tener la revancha", dijo Manny, una vez que finalizó la pelea en Las Vegas.