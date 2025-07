¿Sanción a Messi? Estas serán las consecuencias para Leo por el desprecio a la MLS

Comparta este artículo

Austin, Estados Unidos.- Tal parece que el delantero del Inter de Miami, Lionel Messi, se perderá el encuentro que tendrá el representativo de estrellas de la MLS, este miércoles 23 de julio en Austin, Estados Unidos, en contra del representativo de la Liga MX en el marco de la MLS All Star Week, donde también se celebró la competencia de skills, la cual tuvo como ganadores a los jugadores de la Major Soccer League.

La ausencia de Messi podría deberse a que el llamado 'mejor jugador del mundo' habría optado por tomar estos días de descanso, de cara a la segunda mitad del calendario de la MLS. También su compañero del Inter de Miami, Jordi Alba, habría quedado fuera del juego de estrellas por los mismos motivos. Hace unos días, se daba a conocer las declaraciones de Javier Mascherano, actual d.t. de Messi en el Inter, el cual comentaba que prefería que sus jugadores se quedaran en casa y tomaran unos días libres, en lugar de asistir al MLS All Stars.

Ni Messi ni Alba hicieron presencia en los entrenamientos con el resto de seleccionados de la liga, cuando se le cuestionó a Nico Estévez, técnico del Austin y entrenador del conjunto de la MLS para el All-Star sobre la ausencia de Leo, comentó que el solo se encarga de entrenar al club y no está al tanto de la situación de cada jugador en particular: "Sobre Leo, es una pregunta más para la liga, para su club. Yo simplemente entreno y dirijo a los jugadores que me dan".

Yo espero que sí esté, porque tener aquí al mejor de la historia es algo muy importante para todos. Yo espero que sí. Siempre soy muy optimista con todas las cosas. Y, ¿por qué no? Espero que pueda estar aquí"

En caso de que Messi y Alba no asistan al juego que se disputa hoy a las 20:00 horas (horario CDMX), ambos jugadores serían acreedores de una sanción por parte de la liga, ya que en el reglamento se estipula que, si un jugador se ausenta de un partido oficial, deberá contar con un informe médico que justifique dicha falta, de lo contrario será sancionado con un juego de suspensión. Hasta el momento, el club de Miami no ha emitido ninguna declaración, por lo que Messi sería sancionado para el encuentro del sábado, cuando enfrenten a Cincinnati.

Fuente: Tribuna del Yaqui