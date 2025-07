'Chicharito' Hernández se disculpa por comentarios machistas: "No fue mi intención herir"

Ciudad de México.- El polémico jugador de futbol, Javier 'Chicharito' Hernández, que actualmente se desenvuelve como atacante del Club Guadalajara, se encuentra en el centro de una fuerte controversia nacional luego de que sus declaraciones en redes sociales fueran consideradas machistas y misóginas por distintos sectores, entre ellos personalidades públicas, activistas y organismos deportivos.

En una serie de clips compartidos entre el 16 y el 21 de julio, el delantero emitió opiniones sobre los roles de género que desataron una tormenta de críticas. Comentarios como: "Entonces, ¿quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal?" y "Mujeres, están fracasando… Abracen su esencia femenina: cuidar, nutrir, recibir, limpiar, mantener el hogar", fueron señalados como ofensivos y discriminatorios.

El Club Deportivo de Las Chivas difundió un comunicado desvinculándose de las afirmaciones del futbolista, aclarando que dichas expresiones reflejan únicamente su punto de vista personal, el cual no concuerda con los principios del club, y que se han implementado medidas según su normativa interna.

La empresa deportiva Puma, patrocinadora oficial del equipo, también se pronunció: "Esas opiniones pertenecen únicamente al ámbito individual del jugador y no reflejan la filosofía ni postura de la marca. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol impuso una sanción económica y un apercibimiento oficial a Hernández a través de su Comisión de Género y Diversidad, advirtiendo que, de reincidir, se procederá con medidas más estrictas". Ante la presión mediática y los castigos institucionales, Hernández emitió un comunicado en sus redes sociales:

Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir", comenzó.