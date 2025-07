Julio César Chávez revela las primeras palabras de su hijo tras arresto en EU: "En shock"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, confesó que tuvo contacto con Julio César Chávez Jr, el cual aún se encuentra en una cárcel de Texas, Estados Unidos, después de que fuera detenido por problemas con su estadía legal y supuestos nexos con el narcotráfico en México.

En un breve encuentro con la prensa, Chávez González reveló que tiene confianza en que su hijo es inocente, después de los señalamientos que enfrenta Chávez Jr, en Estados Unidos. "Estoy tranquilo, porque mi hijo es inocente, Lo único que les puedo decir es que todo va bien, todo se va a aclarar, las autoridades están haciendo su trabajo y nosotros también, mi hijo es inocente, mi hijo no es nada que sea delincuente, no trafica armas, no trafica drogas, nada de eso, es mentira, pero todo se va a probar con hechos".

También declaró que tuvo una breve conversación con su hijo, el cual se encuentra afectado por la situación en la cual está pasando: "Está en shock, no se explica. Me dijo: "Papá, ¿qué es todo esto?", comentó el exboxeador al borde de las lágrimas. Por último, señaló que su hijo ya se encuentra recibiendo terapia y apoyo emocional. "Todo se va a aclarar, primeramente dios. Confío en las autoridades", comentó.

El ahora analista deportivo confesó haber pasado un cumpleaños muy diferente y difícil de sobrellevar, pues se encuentra alejado de uno de sus hijos: "Fue un cumpleaños diferente y un poco m...", dijo visiblemente afectado. Se despidió agradeciendo todas las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores.

Julio César Chávez Jr se encuentra recluido en una prisión en Texas, Estados Unidos, después de ser detenido a principios del mes de julio, a las afueras de su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Inicialmente, se dio a conocer que enfrentaba cargos derivados a su estadía legal en el país, pero después se reveló que también se le acusaba de supuestos nexos con diversas organizaciones delictivas en México, por lo cual se encontraría en proceso de extradición a tierras mexicanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui