¡Polémica en el boxeo mexicano! El CMB se opone al debut de la jovencita Romina Castán

Xalapa, Veracruz.- A tan solo horas de que Romina Castán haga su tan esperado debut y se convierta en la boxeadora más joven de la historia en brincar al profesionalismo con 12 años de edad, el propio Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha dado su postura al respecto.

A través de un comunicado en la cuenta de Instagram, el presidente del organismo que radica en México, Mauricio Sulaimán, mostró su inconformidad y no aprobó la decisión de que 'La Bambita' haga su estreno en el 'Deporte de los Puños' este sábado en Veracruz.

El CMB está absolutamente en contra de una pelea propuesta en la que una niña de 12 años hará su debut profesional. Todos pensamos que era una broma. Hasta las últimas consecuencias lucharemos para parar esta barbaridad", se lee en el comunicado que publicó el CMB.

Cabe destacar que, tras 50 combates como amateur, la menor de edad está planeada a hacer su debut de manera profesional, argumentando que su primera pelea fue cuando ella tenía ocho años, por lo que está preparada para romper el Récord Guinness.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con la pelea de la mexicana este 26 de julio, ya que la postura del CMB es diferente a la que piensan los promotores de la velada presupuestada para iniciar a las 18:00 horas (horario local) en el Auditorio Benito Juárez, de Veracruz.

"Mi inspiración es 'La Leona', porque es mi madrina. Desde que la conozco siempre me ha apoyado y siempre ha estado conmigo; me lleva como su sparring. Y así que sí, ella es mi mayor inspiración, aparte de mi padre. (Ella) siempre me ha dicho que soy una excelente boxeadora, que tengo mucha disciplina y que sabe que voy a ganar todo lo que me proponga", dijo la boxeadora hace un par de días en conferencia de prensa, en donde también señaló que cuenta con el apoyo de su padre en dar el salto al profesionalismo y poder quedarse con el récord.

Por otra parte, este mismo viernes en el puerto veracruzano, Castán Lara y su rival, Guadalupe Medina, ya cumplieron con la báscula, por lo que todo parece indicar que la contienda sigue en pie.

Fuente: Tribuna del Yaqui