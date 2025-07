"Está muy molesto": Así fue la reacción de Messi a la suspensión impuesta por la MLS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La sanción puesta a Lionel Messi y Jordi Alba sigue dando de qué hablar, pues el copropietario del Inter de Miami reveló que el jugador argentino quedó muy molesto luego de que la MLS diera a conocer el castigo que tendrían que cumplir los futbolistas.

Según relató Jorge Mas, propietario mayoritario del Inter de Miami, Messi resultó muy molesto luego del anuncio de la sanción que cumplieron él y Jordi Alba este fin de semana y piensa que la decisión tomada por la MLS es totalitaria e injusta. "Lionel Messi está muy molesto, como todos en el club, por no poder jugar mañana por la noche. Pero creo que lo que tenemos que hacer como club es unirnos, tener una actitud de nosotros contra el mundo".

Comentó que ambos jugadores querían disputar el encuentro del sábado contra Cincinnati, pues entendían que era un encuentro importante para el club: "Quieren competir, quieren jugar. Para eso están aquí, para jugar y ganar. Su reacción fue exactamente la esperada de dos jugadores competitivos que no entienden la decisión, que no entienden por qué no asistir a un partido de exhibición conlleva directamente una suspensión", apuntó Mas en conferencia de prensa.

También aseguró que la decisión de que sus jugadores no asistieran al MLS All-Star Game se debe a que los deportistas necesitan descanso, pues han jugado nueve encuentros en 36 días, y que están en proceso de renovar el contrato de Messi, por lo cual teme que este incidente pueda afectar la decisión del futbolista. "Espero que no tenga un impacto a largo plazo. ¿Afectará inicialmente la percepción del jugador sobre el funcionamiento de las reglas de la liga, etc.? Sin duda".

Por último, señaló que no fue una decisión tomada por los futbolistas, sino que fue una decisión tomada por el club y que el Inter respalda totalmente a los jugadores. "Quería expresar hoy nuestro total apoyo a Lionel Messi y Jordi Alba, ya que la decisión de que no jugaran esta semana fue tomada por el club. Quiero asegurarles a todos que Lionel y Jordi han actuado de forma acorde con lo que el club desea".

Fuente: Tribuna del Yaqui