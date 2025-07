Jorge Campos se prepara para salir del retiro y jugar con un club en Europa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El histórico portero mexicano, Jorge Campos, confirmó lo anunciado en junio por el club de futbol europeo México FC, y volverá al deporte profesional, después de 21 años de estar retirado. El ahora analista de Azteca Deportes afirmó que ya se encuentra poniendo en forma, antes de viajar a Europa, para terminar su preparación, previo a su regreso.

El México FC es un club perteneciente a la tercera división de España y su objetivo es promover la participación de los jugadores mexicanos en el futbol del viejo continente. Víctor Ferráez, empresario mexicano y dueño del club, anunció la contratación del portero de 58 años mediante las redes sociales del equipo. Según apuntó Campos, ya se encuentra entrenando para su regreso al deporte profesional y lo documentará para sus redes sociales. "Voy a hacer algunos entrenamientos. Ahí los van a ver en las redes. Más adelante iré viendo cómo me siento. Ahorita me siento bien, pero cuando ya esté lo mero bueno, a ver cómo ando".

También comentó que va a completar el entrenamiento en solitario y, cuando se sienta listo, viajará a España para integrarse a sus compañeros del club para llegar a su máximo nivel. "Dejen que me prepare y con el tiempo irán viendo cómo me estoy preparando con México FC. Entrenaré con el equipo, pero primero voy a agarrar fuerza, estar al 100 por ciento y luego me voy a España a entrenar". El 'Brody' señaló que probablemente debute a inicios del 2026.

Campos opina de la llegada de Keylor Navas a México

Se le preguntó su opinión acerca de la llegada de Keylor Navas a la Liga MX, a lo cual comentó que es un fichaje que le agrada, pues la llegada de un jugador de élite como Navas, aparte de lo que aporta durante los partidos, le deja grandes enseñanzas al equipo. "Qué bueno que llegó, qué bueno que lo contrató Pumas. Jugadores de ese nivel, de esa calidad, son buenos para Pumas, para la Liga MX y para todo el futbol mexicano".

Keylor Navas es uno de los fichajes más mediáticos en la historia de la Liga MX/ Internet

Por último, señaló que los felinos tienen que aprovechar cada momento que cuenten con Navas, pues es un fichaje histórico para el futbol mexicano y, en los años recientes, el club adolecía de un guardameta que brindara seguridad bajo los tres palos.

Fuente: Tribuna del Yaqui