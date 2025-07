¿Martinoli fue despedido de TV Azteca? Publica misterioso mensaje tras semanas ausente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El narrador Christian Martinoli rompió el silencio en sus redes sociales, pues diversos rumores sugerían que el periodista de origen argentino, había sido despedido de TV Azteca, luego de varias semanas ausente de las transmisiones de los partidos de futbol, en las que ocasionalmente es el narrador principal; también se ha ausentado de los diversos programas nocturnos que emite la televisora.

El anuncio de la compra por parte de Azteca Deportes de los derechos de transmisión del equipo Diablos del Toluca, club del cual Martinoli es 'hincha', levantó grandes expectativas entre la afición del 'Chorizo Power', pues la narración que Martinoli le dio a la final del Clausura 2025 trascendió por la pasión que denotó el narrador por los colores del club. Incluso ese día, Christian tuvo que ser relevado en la parte final del encuentro, pues, según sus propias palabras, estuvo al borde de un desmayo derivado de la intensidad del encuentro entre el Toluca y las Águilas.

En el mensaje publicado en su cuenta de X, Christian Martinoli celebró sus 27 años en la empresa y agradeció a los directivos del canal, además de a su antiguo jefe, José Ramón Fernández, por haberle dado la oportunidad. "27 años y contando. Muchas gracias a Ricardo Salinas, Benjamín Salinas y Luis Jaramillo. Enrique Valdez y José Ramón Fernández por la oportunidad de llegar, pertenecer, crecer y seguir en esta empresa. Agradecido, siempre".

Con este mensaje, Martinoli puso fin a los rumores que aseguraban que ya no trabajaría en la televisora del Ajusco, pues no ha participado directamente en las jornadas dos y tres de la Liga MX, siendo sustituido por Antonio Rosique. Si bien Christian no ha estado presente en las transmisiones, la producción de los partidos ha incluido comentarios generados por inteligencia artificial, imitando la voz y el estilo ácido del narrador.

La verdadera razón por la que Martinoli no ha asistido a los encuentros de la Liga MX es porque el 'Deus' se encuentra en su periodo de vacaciones en Francia, desde donde ha compartido fotos y videos de los lugares que visita, además de publicar un mensaje dedicado a su esposa. Se espera que esté de vuelta para la reanudación de la Liga MX, después de la pausa para la Leagues Cup.

Fuente: Tribuna del Yaqui