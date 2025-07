"No hables a lo estúpido": Así respondió en redes José Ramón Fernández a David Faitelson

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que David Faitelson se encarga de meterse en problemas todos los días, pues tuvo una nueva confrontación con su exjefe en TV Azteca y ESPN, el periodista José Ramón Fernández, al cual hace unos meses, le realizó una grave acusación de los días que compartieron en ambas televisoras.

Una investigación realizada por el periódico El Día suscitó este nuevo encontronazo entre los dos comunicadores. La nota publicada por el medio hablaba sobre la relación entre el gobierno de Guanajuato con el equipo de León y destapaba que el club esmeralda estaba recibiendo un apoyo que sobrepasa los 15 millones de pesos, con lo cual el equipo pagaba el arbitraje de sus fuerzas básicas y demás equipos filiales. Todo esto a cambio de publicidad y que los deportistas asistan a actividades en los hospitales pediátricos y eventos deportivos en varias escuelas de la entidad.

El periodista israelita, fiel a su estilo de crítica áspera, comentó: "Viejas costumbres", haciendo alusión al problema que enfrentó el Grupo Pachuca de cara al Mundial de Clubes, donde el León perdió su boleto para dicho torneo debido a un problema de multipropiedad, la cual está prohibida por la FIFA. El grupo, propietario del Club Pachuca y el León FC, intentó apelar la decisión de revocarles su lugar en el Mundial, pero terminó siendo en vano, pues no pudieron demostrar que son clubes independientes.

La publicación de Faitelson se llenó de comentarios, en los cuales unos criticaban al periodista, pero muchos más se mostraron indignados por la aportación del gobierno estatal al club deportivo; uno de ellos fue un usuario que comentó lo siguiente: "Maldito grupo corrupto. Increíble cómo se hacen pen... la liga y su prensa pagada con la corrupción evidente de Grupo Pachuca", acusando a José Ramón Fernández y a su hijo, junto con otros periodistas, de recibir dinero por parte del Grupo Pachuca, para no ser expuestos.

El exdirector de información de TV Azteca no dudó en responder de manera tajante dicha acusación, y negó que haya recibido sobornos por parte de Jesús Martínez, director del grupo: "Investiga primero, jamás he recibido un peso de los Martínez, ni un regalo ni nada. No hables a lo estúpido e investiga bien quiénes están en esa nómina o reciben regalos de ellos".

Fuente: Tribuna del Yaqui