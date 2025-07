Ohtani logra otra marca… pero negativa; se poncha cuatro veces seguidas

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- El estelar jugador de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, tuvo otra primicia en impresionante su carrera en Major League Baseball (MLB). Por primera ocasión en sus ocho temporadas y 981 juegos en las mayores, Ohtani se ponchó en sus primeras cuatro apariciones en el plato el martes por la noche contra los Cincinnati Reds.

Cuando jugaba para Los Angeles Angels, Ohtani apareció en el campo corto y elevó en su primer turno al bate y luego se ponchó en cuatro ocasiones seguidas ante los Seattle Mariners el 17 de julio de 2021.

El japonés terminó en blanco con el madero

Esta fue la sexta ocasión en que el japonés y actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional se poncha cuatro veces en un juego, y la segunda esta temporada, después de hacerlo contra San Diego el 17 de junio.

Pero a pesar de pobre noche ofensiva del japonés en el plato, los Dodgers se recuperaron para conseguir una victoria por 5-4 con un doble productor de Will Smith en la novena entrada.

"Esta noche, simplemente no creo que haya visto bien a (el abridor de Cincinnati, Nick) Lodolo, claramente. Y creo que simplemente entró en modo de swing", dijo Dave Roberts, manager del equipo. "Cuando está (en su) mejor momento, está levantando la pelota y está usando la mayor parte del campo. Y especialmente en este estadio donde no necesita ir al jardín derecho. Pero esta noche, solo fue una de esas noches en las que simplemente no pudo evitar hacer swing".

Lodolo se dio gusto ponchando al japonés

Ohtani había llegado a este segundo encuentro de la serie con una racha de nueve juegos bateando de hit, y se había ido de 36-11 con seis jonrones, 13 carreras impulsadas y nueve carreras anotadas.

El zurdo de los Reds, Nick Lodolo, se convirtió en el lanzador número 13 en ponchar a Ohtani tres ocasiones en un juego. Hizo que el japonés persiguiera una curva fuera de la zona de strike en la primera y quinta entradas, y luego lo hizo quedarse estático ante una bola rápida de 94.6 millas por hora en la tercera. Graham Ashcraft también ponchó a Ohtani con un slider adentro en el séptimo.

Will Smith fue el héroe de los Dodgers

Ohtani estaba a un strike de tener su primer juego de cinco chocolates antes de elevar al jardín derecho en una cuenta de 2-2 en la novena entrada. Smith fue el siguiente bateador y dio el hit ganador del juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui