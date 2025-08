Baltimore Orioles se despide de Ramón Urías: El mexicano sería pieza vital con Astros

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Luego de cinco años de haber debutado con Baltimore Orioles, el sonorense Ramón Urías, le pondrá punto final a su relación laboral con dicho equipo, para ahora tener un nuevo reto en su carrera en las Grandes Ligas y convertirse en jugador de Houston Astros.

La partida del mexicano al conjunto de Baltimore no fue sencilla, pues fue con esos colores en donde debutó en el Big Show y consiguió uno de los premios más importantes que otorga la MLB, el Guante de Oro, mismo que ganó en el 2022 para la Liga Americana.

Este jueves 31 de julio, el periodista Steve Melewski, quien es uno de los que mayormente cubren el entorno de Orioles, publicó en su cuenta oficial de X, que Urías se encontraba triste. "Ramón Urías aún no se ha ido del equipo y se le ha visto llorando durante horas. No para de decir: No quiero irme. No puedo irme", escribió el periodista.

Los propios Orioles se despidieron del infielder de Magdalena de Kino, a través de un emotivo video en redes sociales, donde reconocieron el gran legado que dejó el también llamado como 'Conejo'.

Cabe destacar que la adquisición de Ramón responde a la necesidad de Houston Astros de suplir el vacío de su compatriota, Isaac Paredes, que estará fuera cerca de siete meses debido a una lesión en el tendón de la corva, lo que es ya oficial su abandono de temporada. Actualmente el mayor de los Urías, batea para .248 en 77 apariciones, con además 64 imparables, 34 carreras impulsadas y ocho cuadrangulares en 2025.

Ante ese gran ritmo, el azteca llegará a los Astros a jugar el rol de utility dentro del cuadro. Con un trofeo importante entre sus manos en su paso por su anterior club, Urías tiene la calidad necesaria en defensiva para cubrir ya sea la esquina caliente o paradas cortas.

Por otra parte, con la reciente adquisición de Carlos Correa, el puertorriqueño está contemplado para que juegue como tercera base, así que Ramón se encargaría de saltar a la otra posición que domina o bien estar a la disposición del club, que actualmente es líder de su conferencia en la MLB.

Fuente: Tribuna