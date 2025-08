Cambios en MLB: Houston Astros hacen nuevo movimiento y traen de regreso a Carlos Correa

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A unos minutos de que se cierre la ventana de cambios en Major league Baseball, los Houston Astros se reunieron con un viejo conocido con la intención de traerlo de regreso a casa, según dieron a conocer varios medios importantes en los Estados Unidos.

Según estas fuentes; la directiva de la novena texana se encuentra afinando detalles con su contraparte de Minnesota para sellar un acuerdo que llevaría de vuelta al utility puertorriqueño Carlos Correa al equipo líder de la División Oeste de la Liga Americana.

Este canje le daría impulso mayor a la franquicia mientras intenta mantenerse en la cima, según una persona con conocimiento directo. La persona habló con la agencia The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

El jugador está cerca de volver a donde todo empezó

Desde su llegada a la Gran Carpa con Houston, Correa se convirtió en uno de los jugadores más queridos en la historia de la franquicia, ayudando al equipo a seis apariciones en playoffs, tres banderines de la Liga Americana y su primer título de Serie Mundial en 2017, un campeonato manchado por un escándalo de robo de señales.

En sus once campañas en MLB, Correa ha jugado exclusivamente en el campocorto, pero es casi seguro que se moverá a la tercera base con el campocorto Jeremy Peña cerca de regresar de la lista de lesionados. La antesala es una posición en la que los Astros necesitan ayuda, ya que el All-Star mexicano Isaac Paredes quedó fuera indefinidamente con una lesión en el tendón de la corva.

Correa está en su cuarta campaña con Minnesota

Con este hueco en esa posición, los Astros también habían acordado el miércoles con los Baltimore Orioles por el mexicano Ramón Urías, quien al igual que Correa puede cumplir un papel de utility muy valioso para los Astros.

En la presente campaña, Correa ha estado muy por debajo de sus estándares, bateando .267 con apenas siete jonrones y 31 carreras impulsadas. El jugador de 30 años está bajo contrato hasta 2028.

Fuente: Tribuna