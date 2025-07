Julio César Chávez defiende a su hijo pero admite relación con narcos: "Conocemos a todos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos, diversos medios de comunicación captaron a Julio César Chávez en calles de la CDMX y de inmediato se acercaron para cuestionarlo sobre el escándalo del momento: El arresto de su hijo, Julio César Chávez Jr, en Estados Unidos. Además de defender su inocencia, el excampeón de boxeo habló de forma directa sobre las acusaciones de que 'Julito' trabajó para el Cártel de Sinaloa.

Como informó TRIBUNA oportunamente, ayer jueves se confirmó que el pasado 2 de julio Chávez Jr. fue arrestado en California por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se sabe que ahora está a la espera de ser deportado a México, donde enfrentaría cargos judiciales junto a otros presuntos miembros destacados del crimen organizado, pues cuenta con una orden de aprehensión por parte de la FGR desde 2023.

En ese sentido, su famoso padre platicó brevemente con la prensa y confesó que sigue confiando en que las acusaciones contra el 'Junior' son una simple confusión: "Ahorita no puedo hablar, la verdad no vengan a hacerme preguntas, mi hijo se comunicó con su abogado y todo va estar en mano de las autoridades, claro que confío en las autoridades". Además, el comentarista de TV Azteca reiteró su incondicional apoyo a su primogénito:

Siempre lo voy a apoyar, todo se va a arreglar primeramente Dios, esto es una confusión".

Después, Chávez sugirió que el joven boxeador habría hablado de más mientras pasaba por su etapa de adicciones, esto en relación a su presunta cercanía con figuras como Ovidio Guzmán y 'El Nini': "Somos amigos de todo mundo, no es un secreto, pero de ahí a que mi hijo esté involucrado en cosas ilícitas, la verdad no, todo eso no es cierto". Y sin medir las consecuencias de sus palabras, el reconocido luchador admitió tener relaciones de amistad con personas peligrosas.

Mi hijo ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal decía muchas cosas, estaba enfermo... somos amigos de todo mundo, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, malos y buenos, hemos convivido con todos, pero de ahí a que mi hijo esté involucrado, ahí meto las manos a la lumbre por mi hijo".

Al respecto de cómo se siente ante esta situación, el campeón mexicano dijo: "Estoy destrozado, se me hace una injusticia, pero no hay nada de toda esa mier... que se dice... conocemos a todo mundo, una foto y un autógrafo no se le niega a nadie". Cabe resaltar que Julio César también descartó que su hijo ya se encuentre en tierras mexicanas y confirmó que ni él ni ningún miembro de su familia se han podido comunicar con el 'Junior'.

Fuente: Tribuna