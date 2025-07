VIDEO: Julio César Chávez aparece tras detención del 'Junior' y afirma: "Mi hijo es inocente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas, el exboxeador mexicano Julio César Chávez reapareció públicamente después de que se confirmara que la detención de su hijo Julio César Chávez Jr. en California por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Después de que se revelara que el famoso pugilista enfrenta cargos graves, fue que su padre saltó en su defensa y afirmó confiar en su inocencia.

El campeón mexicano fue interceptado por las cámaras de Ventaneando llegando a la CDMX procedente de Culiacán, Sinaloa esta madrugada y se le pudo ver visiblemente afectado. Aunque se resistió a dar una entrevista, el exboxeador brindó unas breves, pero contundentes declaraciones sobre la situación de su primogénito. "No, no, no, no. No puedo, no puedo, no puedo”, respondió el llamado 'César del Boxeo' cuando el reportero hizo un comentario sobre la captura de su primogénito.

A pesar de la insistencia, Chávez suplicó en no profundizar en el tema, asegurando que ya había ofrecido su postura al respecto. "Ya di un comunicado, ¿okay? Ahorita no puedo hablar, ahorita no puedo hablar", expresó con un semblante serio, pidiendo respeto para el delicado asunto que atraviesan sus consanguíneos.

No obstante, al ser cuestionado sobre cómo se encuentra emocionalmente, Chávez dejó entrever la preocupación que siente como padre. "¿Cómo voy a estar? Pues preocupado, ¿me entiende? Pero tranquilo, ¿me entiende? Porque mi hijo es inocente ya", afirmó con la voz entrecortada. Hasta ahora, se desconoce la fecha exacta en que Julio César Jr. será trasladado a México, pero sus seres queridos han solicitado que la cuestión se lleve con la mayor discreción posible, mientras confían en que todo pueda resolverse favorablemente.

Ayer jueves 3 de julio, tras conocerse la detención de Chávez Jr, su familia envió un comunicado de prensa en donde manifestaron su preocupación por la situación legal que atraviesa el primogénito del también comentarista de TV Azteca: "Nuestra familia se encuentra profundamente consternada por la situación actual. En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio. Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos", se lee en el escrito.

Fuente: Tribuna