Julio César Chávez revela su mayor fracaso como padre al orador motivacional Daniel Habif

Ciudad de México.- La leyenda del box mexicano Julio César Chávez compartió detalles sobre su batalla personal con las drogas, el proceso de rehabilitación y los desafíos que enfrenta como padre al orador motivacional Daniel Habif en una entrevista realizada en el año 2020; compartió algunas de las reflexiones que lo hicieron salir de esta situación.

Chávez y Habif platican acerca de le época en la que el boxeador estuvo luchando con su adicción y su paso por las clínicas de rehabilitación: “En la noche yo lloraba, y decía¡¿Dios mío, ¡¿qué hago yo aquí?!, ¿A quién maté?, ¿A quién robé? ¿Cómo es posible que esté aquí el gran campeón mexicano, este aquí durmiendo con 120 cabrones todos cochinos, todos mugrosos, comiendo verduras podridas?, fue la cosa más horrible de toda mi vida”, comentó.

Habif le pregunto al campeón del box: ¿Cómo saber que tus hijos están en malos pasos?, es muy fácil dice, porque uno se da cuenta cuando los hijos andan mal, dijo que las personas si empiezan a drogarse, ya saben lo que les espera, relató que ha tenido que meter a sus hijos Julio, Omar y Nicole a la clínica de rehabilitación con todo el dolor de su corazón por varios meses, algunas veces han salido bien y otras regresado de nuevo.

El mayor reto para Julio Cesar Chavez fue que sus hijos fueran utiles a la sociedad como el de todos

Resaltó que las amistades son la clave y es importante cuidar con quienes andan los hijos. “Mis hijos afortunadamente, gracias a Dios ahí van, Nicole y Cristian están aquí en mi casa muy bien, Julio pues a él le gusta hacer sus pendejadas, sube muchos videos de muchas pendejadas, pero es su forma de ser. Mientras él esté bien, en no usar drogas y eso, lo demás me vale madres”.

Julio César Chávez indicó que el reto como padre es el de todos, que los hijos sean algo de bien para la sociedad, que no se metan en drogas, que les vaya bien en su vida privada, agregó que siempre ha estado pendiente de Julio, de Omar porque su profesión es el box y no quisieron estudiar, lo que les aconsejó fue que se prepararan bien, no se desvelaran o se drogaran, pero los hijos crecen y empiezan a hacer su voluntad, en ese caso como padre lo único que se tiene que hacer es dejar que se caigan y esperar en la orilla rescatarlos.

En otro momento del diálogo, Chávez fue interrogado sobre su amistad con Francisco Arellano, uno de los fundadores del Cártel de Tijuana vinculados en múltiples actos de violencia y tráfico de drogas, lo recordó como un buen amigo, su hermano pero dice nunca haber sabido de las de las cosas que hacía, siempre lo veía en Mazatlán y nunca supo si andaba en malos pasos, aunque ya murió le guarda un gran aprecio.

Al respecto, Habif comentó que ser amigo de todos no implicaba estar vinculado a negocios ilícitos. Chávez subrayó que la DEA nunca lo intentó reclutar como informante y siempre su actividad fue el box y ser amigo de todos no significa andar en cosas ilícitas.

Fuente: Tribuna