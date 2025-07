Banchero saca su magia y consigue una extensión de contrato récord con Orlando

Comparta este artículo

Orlando, Estados Unidos.- Paolo Banchero acordó el contrato más jugoso en la historia del Orlando Magic, una extensión de cinco años por un valor de 239 millones de dólares y que podría alcanzar los 287 millones de dólares si se vuelve elegible para un acuerdo supermax, dijo el lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el fichaje no había sido anunciado ni por Banchero ni por el Magic.

El acuerdo significa que el Magic tiene a cuatro jugadores -Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs y el recién adquirido Desmond Bane- bajo contrato por las próximas cuatro temporadas. Y en los casos de Banchero, Wagner y Suggs, los términos se extienden por al menos cinco temporadas.

Banchero fue el Novato del Año en 2022-23, haciendo honor a sus expectativas después de ser la selección número 1 en el draft de la NBA de 2022. Fue convocado al Juego de Estrellas en su segunda temporada y estaba en camino de lograrlo nuevamente la temporada pasada antes de una lesión.

Terminó la temporada promediando 25.9 puntos y 7.5 rebotes, ambos máximos de su carrera, y llevó al Magic a los playoffs por segundo año consecutivo.

El veterano escolta Kyle Lowry renovó el lunes por una campaña con los Philadelphia 76ers para la que será su vigésima temporada en la liga. Los términos del acuerdo no fueron revelados por el equipo.

Nativo de Filadelfia, Lowry, de 39 años, jugó en 35 partidos la temporada pasada para los 76ers. Promedió 3.9 puntos y 2.7 asistencias.

Lowry fue la selección 24 global procedente de Villanova por los Memphis Grizzlies en el draft de 2006. Es un seis veces All-Star que ha jugado en 1.173 partidos en su carrera con Memphis, Houston, Toronto, Miami y los Sixers. Ayudó a los Raptors a ganar el título de la NBA en 2019 cuando su entrenador era el actual entrenador de Filadelfia, Nick Nurse.

Lowry está entre los 10 mejores jugadores activos en asistencias (quinto, con 7,099), triples (séptimo, con 2,205) y robos (noveno, con 1,499).

“La experiencia de Kyle en campeonatos y su currículum en el Salón de la Fama hablan por sí mismos. Es un general de piso probado con un tremendo conocimiento del juego que es un recurso para todos en la organización”, dijo el presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, Daryl Morey, en un comunicado.

