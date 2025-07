¿Se escapó? Julio César Chávez Jr. no se presenta a audiencia; su abogado "no sabe" dónde está

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- "No tenemos idea. Desafortunadamente, no tenemos información", respondió Michael Goldstein, defensa de Julio César Chávez Jr. ante los medios de comunicación después de que el boxeador no se presentó a la audiencia que se tenía programada para hoy 7 de julio, previo a su deportación. Goldstein afirmó que "no sabe" dónde está su cliente. Esto ha levantado sospechas sobre las acciones que podría tomar el llamado 'Hijo de la Leyenda' para evadir la justicia.

Julio César Chávez Jr. debió haberse presentado ante la División Noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles para la comparecencia, previo a su deportación a México, pero no lo hizo. El litigante reveló a medios como USA Today que "no sabe dónde está su cliente", asegurando desconocer si está en Estados Unidos (EU) tras el arresto por parte de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Hay que recordar que, por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) también estaba esperando la audiencia de hoy, ya que Julio César Chávez Jr. ha tramitado hasta seis amparos para evitar ser detenido en México.

Ante los medios locales, Goldstein defendió que la captura de su cliente fue "injustificada" y lo ve como "parte de una maniobra" para presionar a la comunidad latina. Al no presentarse en la audiencia, el proceso migratorio ha quedado en pausa, pero de confirmarse su deportación, Julio César Chávez Jr. enfrentaría cargos graves en México. El propio titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ha informado que los seis amparos han sido rechazados porque Chávez Jr. aún no se encuentra bajo custodia mexicana.

El célebre boxeador tiene una orden de aprehensión vigente en México desde marzo de 2023, por una investigación iniciada en 2019 que lo vincula directamente con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en 2023 cruzó a Estados Unidos con visa de turista y no fue detenido hasta el pasado 2 de julio frente a su residencia en Studio City, al norte de Los Ángeles. De acuerdo con información de medios locales, Goldstein dijo que hace dos días supo que Chávez Jr. estaba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

