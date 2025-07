Grandes Ligas le hace el feo a Isaac Paredes: Prefieren llamar a Caminero al All Star Game

Comparta este artículo

Atlanta, Estados Unidos.- La cifra de peloteros mexicanos al All Star Game 2025 estuvo muy cerca de subir a cuatro, cifra que sería histórica, pero fueron las propias Grandes Ligas, las que se encargaron de frenar ese deseo, ya que el antesalista Junior Caminero fue llamado al evento, en lugar del sonorense Isaac Paredes.

El dominicano se unirá al primera base mexicano Jonathan Aranda y al segunda base Brandon Lowe, como los peloteros de los Tampa Bay Rays, que estarán en el Clásico de Media Temporada en Atlanta. Cabe destacar que Caminero no había sido incluido en el equipo de la Liga Americana en un principio, pero fue seleccionado como reemplazo de Alex Bregman, de los Boston Red Sox, quien está lesionado.

El cañonero, quien en un momento del 2024 estuvo clasificado como el principal prospecto de por parte de la MLB Pipeline, se ganó el honor al registrar una línea ofensiva de .252/.294/.496 con 21 cuadrangulares, 19 dobles y 57 carreras impulsadas en sus primeros 86 juegos de esta campaña.

Además, si logra conectar un doble más esta semana, será el primer jugador en la historia de la franquicia de Florida en registrar 20 dobles y 20 cuadrangulares antes del Juego de Estrellas. Esta es la séptima vez desde el 2008 que los Tampa Bay Rays enviarán al menos tres jugadores al evento. El año pasado solo tuvieron un representante, curiosamente el mexicano Isaac Paredes, después de haber contado con cuatro en el 2023.

Aunque los números de Caminero no son malos, el de la 'H' vive un mejor momento, ya que domina en juegos jugados, bases negociadas, tiene menos ponches, mejor promedio de bateo, mejor OBP y mejor OPS. A eso se tiene que agregar que Caminero ha tenido menos impacto como jugador para su equipo, ya que los Rays no figuran en su división.

Por otra parte, Paredes tiene menos doble matanzas con ocho, mientras que Caminero tiene 23. Aunque en general cuentan con números muy similares, al final la proyección y la nacionalidad se impuso, sobre el gran momento que tiene el pelotero de Sonora.

“Sí, me interesaría. Espero que MLB me dé la oportunidad de estar en el Juego de Estrellas y participar en el Home Run Derby. Es algo por lo que he estado trabajando junto al equipo y, con suerte, tendré la oportunidad, porque sería una gran oportunidad para mí”, comentó el recién llamado al Juego de las Estrellas.

Fuente: Tribuna.