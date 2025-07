Condenan a un año de cárcel a Carlo Ancelotti, DT de Brasil, por fraude fiscal

Comparta este artículo

Madrid, España.- Carlo Ancelotti, exfutbolista y entrenador de fútbol italiano que actualmente está al frente de la selección de Brasil, fue sentenciado este día a un año de prisión por evasión fiscal durante el año 2024, época en la que se desempeñaba como entrenador del Real Madrid. A pesar de que el profesional aseguró haber actuado siguiendo las indicaciones de sus asesores fiscales, el tribunal no le creyó.

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid establece que el hombre de 66 años evitó pagar impuestos correspondientes a ingresos por derechos de imagen, utilizando para ello una red empresarial opaca registrada en el Reino Unido y en las Islas Vírgenes Británicas. De igual manera, se sabe que el total del fraude asciende a 452,352 dólares, y además deberá saldar una multa equivalente al monto defraudado.

En un inicio, la Fiscalía solicitó para el excentrocampista 4 años y 9 meses de prisión. Sin embargo, no ingresará a prisión al tratarse de una sentencia menor. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la postura de Carlo, aunque en caso de que realice alguna declaración pública, en TRIBUNA te la daremos a conocer. Es importante mencionar que el estratega es uno de los personajes más reconocidos en las ligas europeas.

Su salario rondaba los 12.9 millones de dólares anuales, posicionándolo entre los entrenadores mejor pagados del planeta. Desde mayo de 2025, es el seleccionador de Brasil, siendo este su primer desafío al frente de una selección nacional. Su contrato se extiende hasta el Mundial de 2026, y se estima que su salario anual oscila entre 10.5 y 11.7 millones de dólares, con un bono adicional de 5.8 millones si logra coronarse campeón del mundo.

Aunque la condena no implica reclusión, podría generar repercusiones legales, contractuales y de imagen. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no ha emitido una postura oficial sobre si esta situación afectará la permanencia de Ancelotti. No obstante, el hecho de que saldó su deuda con el fisco español en 2021 podría amortiguar el golpe. Este fallo judicial marca un nuevo episodio en la carrera del estratega italiano.

