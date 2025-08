"México no solo es futbol": Osmar Olvera lanza contundente mensaje tras ganar Campeonato Mundial

Comparta este artículo

Singapur, Singapur.- Osmar Olvera lanzó un contundente mensaje para la afición de México, después de ganar la medalla de oro en el Mundial de Natación 2025, organizado en Singapur. También comentó que ya se está preparando, de cara a sus próximos compromisos, como los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, 2026.

Olvera comentó que no alcanzó a cumplir su objetivo de cinco medallas, pero que queda muy satisfecho, ya que logró un total de cuatro preseas a lo largo del Mundial organizado por World Aquatics. "Mi objetivo eran cinco medallas, no pude cumplir eso, pero son cuatro de cinco, eso es un gran resultado y con una de ellas de oro. La verdad, que nos preparamos muy bien para este Mundial; sabía la exigencia que había en competir en tantas pruebas, pero con la ayuda de Ma Jin (su entrenadora), no hay imposibles", comentó.

También señaló que, con esta medalla, cumplió un sueño que tenía desde niño, pues por varios años, intentó superar a los deportistas asiáticos, los cuales históricamente dominan estas pruebas: "Era un sueño, hoy es una realidad. Soy campeón del mundo, somos campeones del mundo y los sueños sí se cumplen".

Terminó la entrevista enviando un duro mensaje para los seguidores de México, en el cual deja en claro que el país es potencia en muchas disciplinas, no solo en futbol: "Seguiré así hasta (JJ. OO.) Los Ángeles, gracias a toda la gente que me está apoyando, y México no es solamente futbol; en clavados, somos los mejores del mundo, apoyen".

Olvera culminó su participación en el Mundial de Clavados 2025, con cuatro medallas ganadas: La primera la ganó en la disciplina de clavados sincronizados mixtos, la segunda medalla fue en trampolín de un metro individual y la tercera medalla fue en clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros, junto con Juan Manuel Celaya. Osmar Olvera cerró ganando la presea de oro desde el trampolín de tres metros; tuvo una calificación final de 529.55, superando a Cao Yuan y Wang Zongyuan de China; este último fue ganador de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui