¿Nuevo bombazo en la Liga MX? Águilas del América en busca de un futbolista francés

Ciudad de México.- Las Águilas del América están en busca de un nuevo refuerzo para el Apertura 2025 y los rumores apuntan a que la nueva firma del equipo 'Azulcrema' será un nuevo bombazo en el mercado de fichajes que llegan a la Liga MX. Todo apunta a que las Águilas contratarán a un futbolista con un gran recorrido en el futbol europeo.

El deportista elegido por el club mexicano es Allan Saint-Maximin, nacido en Châtenay-Malabry, Francia. El extremo izquierdo tiene 28 años y actualmente milita en el Al-Ahli de la Liga Profesional de Arabia Saudita. También pasó por los equipos de Mónaco, Niza, Hannover 96, Newcastle y Fenerbahce; en 334 encuentros de su carrera, acumula 36 goles y 54 asistencias, con más de 22 mil minutos disputados.

Diversos medios especializados han asegurado que las negociaciones entre las Águilas, el club saudí y el equipo de representantes del jugador de origen galés están muy avanzadas y podrían concretarse antes del lunes 4 de agosto. La transacción superaría los 10 millones de dólares y la llegada del francés sería por al menos cuatro años; el valor del futbolista superaba los 46 millones de euros hace un par de años, cuando jugaba con el Newcastle de la Premier League.

El periodista Julio Ibáñez informó que, aunque no haya un acuerdo firmado aún, es prácticamente un hecho que la llegada del francés a la Liga MX será en los próximos días: "No está cerrado, pero sí muy adelantado para convertirse en refuerzo del América. Un hombre que puede jugar por la banda, que puede hacerlo por derecha; sobre todo juega por izquierda. Insisto, no está cerrado, pero sí muy avanzado, y me parece que el América va a apretar el acelerador para que pueda contar lo antes posible con él".

El jugador sacrificado para abandonar a las Águilas será el holandés Javairo Dilrosun, al cual se intentará encontrarle un equipo en la MLS, pero su futuro es aún incierto. También se comentó que la llegada de Saint-Maximin no será la última para el América, pues buscarán a un refuerzo más, en medio de su proceso de reestructuración, después de perder la final del Clausura 2025 contra los Diablos del Toluca.

Fuente: Tribuna del Yaqui