Atlético San Luis vs Cruz Azul EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la jornada 4 del Apertura 2025?

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Tras concretar su primer fracaso del semestre al quedar eliminado de la Leagues Cup 2025 en fase de grupos, Cruz Azul regresará a la acción en la Liga MX y lo hará visitando el campo del Estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis, en un compromiso correspondiente a la jornada 4 del presente Apertura 2025. Luego de un inestable inicio de torneo, el conjunto cruzazulino deberá salir con un resultado positivo de este compromiso que se llevará a cabo el lunes 11 de agosto de 2025.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón se presentan a este encuentro tras la goleada que le propinaron al Club León en la fecha 3 gracias a un doblete de Charly Rodríguez, un gol de Ángel Sepúlveda y otro de Jeremy Márquez. Este resultado significó la primera victoria del entrenador argentino, quien se enfrentó a múltiples críticas al registrar dos empates consecutivos frente a Mazatlán FC y Atlas en sus primeros partidos. Actualmente, 'La Máquina' se ubica momentáneamente en la sexta posición de la tabla general con cinco puntos.

Por su parte, los pupilos de Guillermo Abascal también han tenido un mal comienzo de campaña y es que únicamente registran un triunfo, el cual se dio en la jornada 1 gracias a un solitario gol de João Pedro. Posteriormente, el cuadro potosino cayó 1-0 en su visita al CF Monterrey y en su último cotejo también sucumbió por marcador de 4-3 ante Chivas. Estos resultados los tienen en el decimotercer lugar de la clasificación con solamente tres unidades.

Posibles alineaciones

Atlético San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Juanpe Ramírez, Eduardo Águila, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Dourado, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías, Mateo Klimowicz, Yan Phillipe Oliveira Lemos y João Pedro.

Cruz Azul: Kevin Mier, Nacho Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, José Paradela, Mateusz Bogusz y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde ver el partido entre Atlético San Luis y Cruz Azul de la jornada 4 del Apertura 2025?

Día: Lunes 11 de agosto de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Dónde ver: Disney+ o ESPN 2

Fuente: Tribuna del Yaqui