Barbados sacó el orgullo y mandó a los Ticos al sótano en el Preclasificatorio FIBA

Ciudad Obregón. Sonora- En un choque donde se jugaba el orgullo y la oportunidad de despedirse de tierras sonorenses con una victoria, Barbados superó a la selección de Costa Rica 83-56, en el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

Los 'Ticos' no salieron conectados en la duela y les faltó la garra que mostraron en sus dos primeros partidos, específicamente en el que tuvieron ante Jamaica, en donde mandaron las acciones a tiempo extra. Por su parte, los caribeños apostaron a su colectividad para imponer condiciones y llevarse el aplauso del público cajemense.

Kyone Alexander fue la figura del encuentro, al totalizar 35 unidades. Mientras que uno de los jugadores más representativos de los centroamericanos, Steven McDonald, se despidió con 13 puntos, siendo el más destacado por los de su equipo. A pesar de la victoria, Barbados no pudo sellar su boleto a la siguiente ronda, y tendrá que esperar cuatro años para soñar con acudir a su primer mundial.

Lo dejaron todo en la duela

Una vez finalizadas las acciones, en entrevista para TRIBUNA, una de las estrellas de Costa Rica, Avery Martínez, confesó que tanto él como sus compañeros se van con sensaciones agridulces, ya que no se cumplió el objetivo, pero lo dejaron todo en la cancha.

"Nos vamos tristes, pero esto nos debe servir de aprendizaje; hoy nos faltó ese corazón que nos caracteriza, queríamos cerrar bien el torneo, pero nos superaron. Al final, en Costa Rica ya se está volteando a ver el baloncesto, hay buen nivel, es cuestión de formar un gran grupo y recuperar a esos jugadores que nos hicieron falta por lesiones", declaró.

Por su parte, el número 24 también dio a conocer que se sintieron muy contentos con el recibimiento que tuvieron en la Arena Itson, de Ciudad Obregón. "Amamos México, nos gusta mucho siempre venir a este bonito país. Tenemos una sensación agridulce por el resultado, pero nos vamos a fortalecer", sentenció.

Cabe destacar que Costa Rica llegaba al evento como el vigente monarca centroamericano, por lo que era uno de los candidatos para pelear con México y Jamaica un lugar para la siguiente ronda del repechaje, para acudir al Mundial de Qatar.

Fuente: Tribuna