Con una gran jornada ofensiva, los Houston Astros doblegan a los New York Yankees

Nueva York, Estados Unidos.- Los Houston Astros vencieron a los New York Yankees con marcador de siete carreras contra una. Los batazos de poder de parte del equipo texano se hicieron presentes durante el tercer encuentro de la serie realizada en el Yankee Stadium; los 'Bombarderos del Bronx' se encuentran en una de las peores rachas de su época reciente, acompañada de graves errores defensivos que le han costado múltiples victorias.

José Altuve inició el encuentro, emulando el 2019 cuando fue el terror de los Yankees; conectó un cuadrangular al jardín izquierdo, al conectar una recta que se le quedó a modo en la zona de strike. Christian Walker impulsó la segunda carrera para los Astros, con un doblete en la tercera entrada.

Cam Smith impulsó dos rayitas más, al conectar un doblete con Christian Walker y Carlos Correa en las bases, poniendo el marcador en cuatro carreras contra cero. Ryan McMahon acercó en el marcador a los Yankees, con un elevado de sacrificio, enviando a Jazz Chisholm Jr al plato.

En la novena entrada, los Astros le pusieron el último clavo al ataúd de los Yankees; Carlos Correa conectó su noveno cuadrangular de la temporada, impulsando la quinta carrera para Houston. José Altuve recibió una base por bola y Walker conectó su segundo batazo de dos estaciones en el encuentro, poniéndose en posición de anotar. El sonorense Ramón Urías impulsó una más con un sencillo al jardín izquierdo y la última carrera del encuentro fue producida por Mauricio Dubón.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, salió expulsado del encuentro, después de perder la cabeza en una protesta contra el umpire principal; Boone vociferó desde el dugout "You Fu... need to fix it", en relación a las marcaciones de bolas y strikes. Los Yankees se encuentran en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana, a seis juegos de diferencia del líder, Toronto Blue Jays, y a tres de los Boston Red Sox. La novena neoyorquina ha perdido siete de sus últimos 10 encuentros; en agosto, tiene récord de 2-7, acumulando seis errores en esos encuentros.

Fuente: Tribuna del Yaqui