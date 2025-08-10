El Atlas se queda sin entrenador: Tras derrotas, Gonzalo Pineda abandona a los 'Rojinegros'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los 'Rojinegros' del Atlas se quedaron sin director técnico, así lo informó la directiva del club mediante un comunicado en sus redes sociales. El Atlas comenzó el Apertura 2025 de la Liga MX con malos resultados, un par de ellos por goleada, además de quedar eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Con el comunicado de la directiva, se establece que fue el mismo técnico el que determinó su salida del club, firmando su renuncia después de la derrota en la jornada 4 del Apertura 2025. "Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento. El Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla".

Gonzalo Pineda fue nombrado como técnico del Atlas en diciembre del 2024; en el Clausura 2025, finalizó en la posición número 14 de la tabla, acumulando solo cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, consiguiendo 17 puntos en la misma cantidad de jornadas. En el Apertura 2025, deja al club en la posición 12 con solo una victoria.

En la jornada 1, vencieron tres goles a dos al Puebla, pero en los siguientes partidos, no pudieron repetir el resultado; en el segundo encuentro contra el Cruz Azul, les sacaron el juego de último minuto y terminaron empatados a tres goles. Para la jornada tres, fueron vencidos 3-1 por los Rayados de Monterrey y el resultado que selló el fin de Pineda al frente del club fue el de la jornada cuatro, en la cual perdieron por goleada ante el primer lugar en lo que va del torneo, los 'Tuzos' del Pachuca.

En la Leagues Cup se repitió la historia, ya que no pudieron conseguir ninguna victoria y terminaron su participación sin puntos: En la jornada 1, un gol en el minuto 90+8 del Inter de Miami les arrebató la victoria; en la siguiente jornada, cayeron 3-1 ante el Orlando City y terminaron goleados por el Atlanta United en la tercera jornada. El club Atlas confirmó que ya se encuentran en proceso de asignar un nuevo entrenador para el equipo y que, cuando la decisión esté tomada, lo comunicarán a través de sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui