El Crystal Palace venció al Liverpool y logró ganar el título de la Community Shield

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El Crystal Palace logró sobreponerse a una desventaja y conquistó el título de la Community Shield desde la tanda de penales, en contra del Liverpool. "Los Rojos" partían como amplios favoritos, ya que estrenarían cuatro nuevos fichajes obtenidos en el verano, en los cuales invirtieron 300 millones de euros, en contra de solo dos millones que gastaron sus rivales.

La Community Shield es un torneo anual, disputado en Inglaterra a beneficio de diversas organizaciones de caridad, y enfrenta al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup. La copa se jugó por primera ocasión en 1909 con el nombre de Charity Shield, y cambió de nombre en el 2002 a como se le conoce actualmente; este partido tradicionalmente es organizado durante la pretemporada de la Premier League.

El partido inició con mucha intensidad y el Liverpool rápidamente hizo valer su status de favorito: En el minuto cuatro, Hugo Ekitike anotó un golazo desde afuera del área, batiendo al portero en el poste más lejano. En el minuto 17, Virgil van Dijk cometió un penal, el cual fue convertido por Jean-Philipe Mateta, empatando el marcador a un gol.

Solo cuatro minutos después, Jeremie Frimpong desbordó por la banda derecha, lanzando un centro cerrado, el cual terminó en las redes, superando al guardameta, el cual intentó cortar el balón. El Liverpool mantuvo la ventaja, hasta que 13 minutos antes del silbatazo final, Ismaila Sarr empató el encuentro, con un pase filtrado de Adam Wharton. En el minuto 81, se pidió la revisión en el VAR, por una supuesta falta sobre un jugador del Crystal Palace dentro del área, pero no se terminó marcando el penal y el encuentro terminó empatado.

La tanda de penaltis inició con Mohamed Salah, volando el balón en el primer tiro; Mac Allister y Elliott tampoco pudieron anotar en sus rondas, pues el arquero del Palace, Dean Henderson, logró detener ambos penales y con eso, el Crystal Palace logró su primer título de la Community Shield en su historia.

Fuente: Tribuna del Yaqui