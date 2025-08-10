FUERTE VIDEO: Peleador de la UFC derrota a su oponente con un brutal KO en Las Vegas

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- UFC Vegas 109 tuvo grandes momentos y uno de ellos fue la finalización que nos dejó Elijah Smith en su combate ante Toshiomi Kazama. Con este resultado, el estadounidense puso su nombre en la lista de los mejores prospectos de la división de peso gallo de la compañía, la cual tiene como campeón reinante al georgiano Merab Dvalishvili. Hay que destacar que el plato fuerte de esta cartelera fue la pelea entre Anthony 'Fluffy' Hernández y Roman Dolidze.

En su compromiso celebrado en el UFC APEX, Smith, quien busca entrar al ranking de las 135 libras, se midió al peleador nipón, en un enfrentamiento que dejó emociones desde los primeros segundos. El momento clave de la contienda llegó cuando Kazama buscó una sumisión de brazo, sin embargo, el americano mantuvo el agarre y con sangre fría dio una muestra de entereza ante la adversidad. Con una maniobra espectacular, 'Swift' consiguió levantar a su oponente y lo estampó en la lona.

Elijah le propinó unos cuantos golpes a su rival previo a la intervención por parte del referí encargado, lo cual le trajo algunas críticas al árbitro por su tardía reacción, pues el japonés se veía inconsciente desde el fuerte azote que sufrió. La acción provocó la reacción de asombro por parte de propios y extraños, quienes reconocieron el performance del originario de Colorado. Con este triunfo, Smith logró tres victorias de forma consecutiva en la compañía liderada por Dana White.

El poderoso powerslam registrado en el primer provocó que Toshiomi Kazama tuviera que ser llevado a un hospital para ser atendido, sin embargo, su equipo confirmó que se encuentra fuera de peligro. Este resultado posiciona a Elijah Smith como uno de los prospectos más interesantes en la categoría de peso gallo y confirma que está listo para rivales mayor envergadura, pues se convirtió en el protagonista de uno de los mejores KO's del presente año.

En lo que respecta a otros resultados, en el combate coestelar, el australiano Steve Erceg se redimió y derrotó por decisión unánime a Ode' Osbourne tras tres reveses consecutivos en la división de peso mosca (Alexandre Pantoja, Kai Kara France y Brandon Moreno). Asimismo, 'Fluffy' Hernández dominó su pelea ante Dolidze y se impuso en el cuarto round con un rear-naked choke para registrar un nuevo triunfo por sumisión y encaminarse a recibir una oportunidad titular.

Fuente: Tribuna del Yaqui