Misión cumplida: México derrota a Jamaica y termina con marca perfecta el Preclasificatorio

Ciudad Obregón, Sonora.- México cumplió y lo hizo con creces, sin escatimar esfuerzos y con un equipo en el que la estrella principal fue el trabajo en conjunto derrotó a Jamaica por 90-61 y se alzó con el primer lugar del Grupo A del Preclasificatorio FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027, al imponerse a un aguerrido.

La escuadra azteca hizo valer su localía y cada gota de sudor de sus jugadores que nunca bajaron la guardia ante ninguno de sus rivales para alzarse con la victoria en cada uno de sus encuentros, culminando la obra ante un cuadro caribeño que llegó a este duelo con aspiraciones de triunfo.

Pero estas mismas aspiraciones se diluyeron quizá antes de siquiera iniciar el encuentro contra los mexicanos; al darse a conocer que Norman Powell, su jugador estrella se encontraba indispuesto y sin posibilidades de disputar el partido.

Eso no importó para la gente de Omar Quintero, que salieron decididos a demostrar que están hechos para grandes cosas, que el sueño de un segundo mundial consecutivo está cada vez más cerca de convertirse en realidad.

México hizo vibrar la Arena

DE UN SÓLO LADO

Si la noche previa fue Yahir Bonilla quien se echó el equipo a cuestas; esta vez tocó el turno del sonorense Pako Cruz de comandar la ofensiva tricolor, al meter 21 puntos. El guardia nogalense de la Selección Mexicana se apoyó en Karim Rodríguez y sus 15 puntos; además de Paul Stoll e Israel Gutiérrez, el primero con 10 tantos y ocho asistencias y el segundo con 13 unidades y 12 rebotes.

El dominio de la quinteta mexicana fue total; desde el silbatazo inicial tomaron ventaja (24-8) y aunque los jamaicanos intentaron reaccionar en el segundo cuarto (27-19), no les alcanzó para frenar el tsunami rojo que los arrolló en la segunda mitad (47-26), en camino a una fácil victoria.

Los jamaicanos, sin Powell en la duela, padecieron demasiado a la ofensiva; con solo dos jugadores en dobles dígitos de anotación: Romaro Gill con 14 y Romaine Thomas con 11 unidades, además de Kentan Facey con 10.

Fuente: Tribuna del Yaqui