¡Otro mexicano! Mateo Chávez debutó con asistencia de gol en la Eredivisie con el AZ Alkmaar

Alkmaar, Países Bajos.- Mateo Chávez debutó en la Eredivisie con el AZ Alkmaar, en la victoria por goleada sobre el Groningen; el nacido en Nuevo León entró de cambio en el segundo tiempo y puso una asistencia para uno de los cuatro goles anotados por los locales. Chávez se convirtió en el mexicano número 14 en llegar a la liga de los Países Bajos, escribiendo su nombre al lado de figuras del futbol azteca como lo son Andrés Guardado, Carlos Salcido, Joaquín del Olmo y Santiago Giménez.

Mateo Chávez García nació en San Pedro de los Garza, Nuevo León, el 11 de mayo del 2004 y es hijo del exfutbolista profesional Paulo Cesar 'Tilón' Chávez. Debutó en la Liga MX el 13 de enero del 2024 con las Chivas del Guadalajara, en un encuentro contra Santos Laguna. También ha sido convocado por la Selección de México, con la cual logró el título de la Copa Oro 2025, disputando tres encuentros. Fue firmado a principios de julio por el club de la Eredivisie.

¿Cómo fue el debut de Chávez con el AZ Alkmaar?

Mateo Chávez ingresó al partido en el minuto 77, sustituyendo al holandés Mees de Wit. El exjugador de Chivas recibió el balón pegado al córner del lado izquierdo, siendo marcado por dos defensas del Groningen; Chávez logró conducir el balón hasta dentro del área, por lo que Troy Parrot quedó sin marcación. El regio le envió un pase certero y Parrot definió al poste más lejano, después de un control orientado.

Los goles restantes los anotaron Denso Kasius al minuto 5, el mismo Troy Parrot anotó con un penal al minuto 18 y, pasada la media hora, Stije Resink puso la tercera anotación hasta ese momento; el Groningen intentó remontar el marcador, pero solo le alcanzó para anotar un gol al final del primer tiempo. El AZ Alkmaar tendrá su próximo encuentro el domingo 17 de agosto a las 8:45 horas (horario CDMX), en contra del Volendam.

La primera aparición de Mateo Chávez con su club fue durante un encuentro amistoso contra el Gent de Bélgica; en ese encuentro, el canterano de Chivas anotó un golazo de pierna derecha, dándole el triunfo a su equipo, con marcador de dos goles en contra de uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui