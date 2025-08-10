Partido de Leyendas: América y Chivas complacen al público cajemense con un vibrante empate a uno

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Historia pura es la que se vivió este sábado 9 de agosto en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón, pues las figuras más importantes de los dos equipos grandes de México, América y Chivas, saltaron a la cancha del Estadio Yaquis, en un episodio más del 'Clásico Nacional'.

El partido, tal y como se tenía presupuestado, no defraudó; al contrario, superó las expectativas, con los dos clubes entregándose al máximo, en un vibrante empate a un gol, complaciendo con esto al público cajemense que arropó por completo este gran evento.

Tanto el Rebaño como las Águilas no se guardaron nada, mandaron a sus mejores hombres a la cancha; figuras como Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Óscar Rojas y Salvador Cabañas se hicieron notar desde un inicio, mientras que del otro lado de la cancha: Carlos Salcido, 'Bofo' Bautista y Héctor Reynoso se robaron los reflectores de la afición rojiblanca.

Gran intensidad

Como en los viejos tiempos

La clase nunca se pierde y así lo demostró Blanco, pues a los 28 minutos del primer tiempo, fue el encargado de hacer vibrar al aficionado sonorense, anotando un golazo de tiro libre, para así darle la ventaja a su equipo. Fiel a su costumbre, el exseleccionado nacional gritó con gran emoción el gol e hizo su famosa celebración.

Momento de la anotación

Para la segunda mitad, Chivas hizo ajustes que marcaron diferencia en la noche el técnico mandó al terreno de juego a Sergio Ávila, quien se terminaría convirtiendo en la figura del Rebaño, tras anotar el tanto de la igualada, con un remate dentro del área, que superó sin problemas al arquero Becerra.

El 'Apache' González tuvo la gran oportunidad de volver a darle la ventaja al América; luego de una gran jugada del Jagger Martínez que mandó un centro desde la banda izquierda, el argentino logró rematar de cabeza, pero el balón se estrelló en el travesaño.

El 'Bofo' mostró clase

Los minutos finales de la segunda mitad fueron completamente para el Guadalajara Gustavo Nápoles estuvo muy cerca de darle la victoria a los tapatíos, pero abanicó el balón cuando había quedado solo en el marco.

Al final, el silbante finalizó las acciones y se decretó la igualada en Ciudad Obregón, en donde la afición respondió de gran manera y pudo saludar a sus ídolos al final del encuentro. Cabe destacar que una noche antes, América superó 2-1 en el Fernando Valenzuela de Hermosillo.

Blanco controlando el balón

Fuente: Tribuna del Yaqui