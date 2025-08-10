Pete Alonso empata récord de cuadrangulares en los New York Mets establecido en 1990

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pete Alonso está a nada de liderar el departamento de cuadrangulares en la historia de la franquicia de los New York Mets, pues se encuentra empatado con el mítico jugador de la gran manzana, Darryl Strawberry. Con el cuadrangular conectado la tarde del sábado 9 de agosto, Alonso amenaza el récord establecido desde hace 35 años.

Pete Alonso nació el 7 de diciembre de 1994 en Tampa, Estados Unidos. Fue seleccionado en el pick 64 de la segunda ronda en el draft de 2016 por los New York Mets y debutó el 28 de marzo del 2019 con dicha organización. A lo largo de los cinco años, acumula más de 3 mil 500 turnos al bat, en los cuales ha conectado 895 imparables, entre ellos 252 cuadrangulares y 678 carreras producidas, con un promedio de .250 de por vida.

Alonso conectó su cuadrangular 26 de la campaña, en la segunda entrada del encuentro contra los Milwaukee Brewers, dándole la ventaja momentánea a los de Nueva York. Con este batazo, Pete Alonso logró empatar a Darryl Strawberry como los jugadores con más cuadrangulares en la historia de los Mets; Strawberry había impuesto el récord en 1990, después de jugar por siete campañas de grandes ligas con el equipo.

Darryl Strawberry terminó su carrera en MLB con 335 cuadrangulares conectados, lo cual lo coloca en el puesto 117 entre los jugadores con más cuadrangulares en la historia de grandes ligas, empatado con Robinson Cano y Carlos Santana. Alonso también está en camino de ser el jugador que ostente la mayor cantidad de carreras producidas para los Mets, ya que actualmente se encuentra en tercer lugar, solo por detrás del emblemático antesalista David Wright y del mismo Strawberry.

Alonso inició su carrera en grandes ligas de una manera inmejorable, pues conectó 53 cuadrangulares en su primera temporada, imponiendo el récord de más vuelacercas para un novato en la Liga Americana y se convirtió en el jugador de los Mets en conectar más home runs en una sola campaña. Los Mets cerrarán la serie contra Milwaukee hoy, 10 de agosto, por lo que es probable que Alonso inicie la semana como el nuevo líder de home runs en los Mets.

Fuente: Tribuna del Yaqui