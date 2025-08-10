Selección Mexicana se adueña del título Concacaf Sub-15 con goleada a Estados Unidos

Comparta este artículo

Alajuela, Costa Rica.- El Campeonato Sub-15 de la Concacaf llegó a su fin y consolidó a los representantes aztecas como potencia en las categorías inferiores del futbol internacional. La Selección Nacional venció cinco goles a cero a la selección de Estados Unidos en la final del certamen llevada a cabo en las instalaciones de la Federación Costarricense de Futbol.

En los primeros minutos del encuentro, la selección norteamericana dominó ampliamente el partido, teniendo varias oportunidades de gol que terminaron fallando, hasta que en el minuto 16, Juan Carlos Martínez firmó la primera anotación del encuentro para los aztecas. Tan solo cuatro minutos después, Paxon Ruffin refrendó su posición de goleador, al marcar el segundo tanto del encuentro.

El ataque de los aztecas no cesó y solo dos minutos después, Da'vian Kimbrough aprovechó un error en la salida de la defensa estadounidense y marcó la tercera anotación del partido. Los mexicanos aprovecharon el mal momento de la selección rival y Juan Carlos Martínez anotó su segundo tanto del partido y la cuarta anotación del juego en solo nueve minutos. El 5-0 llegó al minuto 65, con un golazo de Lisandro Torres con pierna derecha al ángulo. Curiosamente, ninguno de los jugadores que anotaron son nacidos en México, pero cuentan con descendencia que les permite representar los colores del 'Tri'.

Los reconocimientos individuales no se hicieron esperar, pues varios de los jugadores aztecas fueron galardonados como pieza clave del torneo; tal es el caso de Juan Carlos Martínez, el cual fue nombrado como mejor jugador a lo largo del torneo. También se le otorgó a Da’vian Kimbrough la bota de oro, al ser el máximo anotador, y la Selección recibió el premio al 'Fair Play', al ser el equipo con menor número de faltas y tarjetas.

La Federación Mexicana de Futbol sigue impulsando un proyecto en el cual buscan alrededor del mundo a jugadores con descendencia azteca, que quieran representar al país en los mundiales de la especialidad. Con este título, México consagra un gran año, pues se logró ganar el torneo de selecciones de la Concacaf en varias categorías: Sub-15, Sub-17, Sub-20 y con la selección mayor en la Copa Oro.

Fuente: Tribuna del Yaqui