Shohei Ohtani llega a 40 cuadrangulares por tercer año consecutivo en MLB con los Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shohei Ohtani alcanzó anoche, un hito en su carrera: Logró conectar 40 cuadrangulares por tercera temporada consecutiva y cuarta ocasión en su carrera en MLB. El astro japonés aportó en la victoria aplastante de Los Angeles Dodgers sobre los Toronto Blue Jays, con marcador de nueve carreras contra una.

El equipo californiano hizo valer el poder en sus bateadores, aprovechándose de batazos largos para poner tierra de por medio en el marcador contra los Blue Jays: En la cuarta entrada, Max Muncy conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo, impulsando a Freddie Freeman. En la siguiente entrada, Ohtani pegó un cuadrangular solitario por el jardín central, llegando a la cifra mágica de vuelacercas.

Dalton Rushing y Mookie Betts conectaron dos sencillos que impulsaron dos carreras respectivamente y Andy Pages conectó un doblete al jardín izquierdo, enviando a la registradora la novena carrera para los locales. Por Toronto, Ernie Clement conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada, anotando la única carrera para los Blue Jays. El ganador del encuentro fue el veterano Blake Snell, el cual lanzó cinco entradas en blanco, acumulando 10 ponches.

Sigue el gran momento para 'Sho-Time'

Shohei Ohtani logró su tercera temporada consecutiva con 40 o más cuadrangulares: En el 2023, su primera temporada con los Dodgers, conectó un total de 44 vuela cercas: Para el 2024, Ohtani cerró la temporada con 54 home runs y 59 bases robadas, lo cual le bastó para ser elegido como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en ese año. En la temporada actual, Ohtani tiene 40 cuadrangulares, liderando el viejo circuito en dicho departamento.

Shohei Ohtani también logró una campaña de más de 40 cuadrangulares con su anterior equipo, Los Angeles Angels, en el 2021, con 46 batazos de poder, quedando tercero en la Liga Americana esa temporada. Con este logro, Ohtani logra entrar a una selecta lista de sluggers, que incluyen a Babe Ruth, Sammy Sosa, Ken Griffey Jr, Barry Bonds y otros 22 peloteros históricos, en hilar tres o más campañas con 40 home runs.

Fuente: Tribuna del Yaqui