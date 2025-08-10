¡Sonorense sube al podio! Sofia Ibarra gana presea de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Comparta este artículo

Asunción, Paraguay.- Los Juegos Panamericanos Junior se están disputando en Asunción, Paraguay, y una sonorense logró subirse al podio. La joven Sofia Ibarra logró la medalla de plata en tiro de 10 metros con pistola de aire, al terminar la fase final con 237.0 unidades.

Durante la clasificación, Ibarra se logró meter en segunda posición, solo por detrás de Suman Shangera de Estados Unidos, la cual lideró toda la ronda; el tercer lugar fue para la otra representante de México en la disciplina, Mia Rosales. Las clasificadas restantes fueron Josefina Mella, Ana Mariano, Melany Abreus, Adianet López y Ainoha Espinoza.

Ronda de clasificasión para la final de tiro con pistola de aire en los Panamericanos Junior

En la ronda final, de nueva cuenta la estadounidense Suman Shangera encabezó la ronda, llevándose la presea dorada con 237.2 unidades, estableciendo un nuevo récord de la competencia en los Juegos Panamericanos Junior; el segundo lugar fue para la mexicana Sofía Ibarra con 237 puntos, superando ampliamente a la ganadora de la medalla de bronce, la argentina Josefina Mella, la cual obtuvo 213.3 puntos. La otra atleta mexicana en la competencia, Mia Rosales, finalizó en séptimo lugar, con 131.6 unidades.

Los Juegos Panamericanos Junior comenzaron el sábado 9 de agosto y culminarán hasta el sábado 23 del mismo mes; tienen como sede a Asunción, Paraguay, siendo la primera ocasión que ese país recibe una justa multideportiva panamericana. Es apenas la segunda ocasión que se organiza esta competencia, teniendo como único precedente los Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021 y son coordinados por la Organización Deportiva Panamericana.

Para México, es la primera presea conseguida en la justa deportiva, posicionándose en cuarto lugar en el medallero, el cual lidera la delegación de Chile, con dos medallas de oro y dos medallas de bronce, seguido por Estados Unidos y Guatemala. Sofia Ibarra apunta a ser una de las mejores del mundo en su división, pues apenas en marzo de este año, ganó la medalla de oro en equipos y la presea de plata en competencia individual del Campeonato Juvenil de las Américas.

