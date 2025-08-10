Vinicio Castilla regresa al beisbol; jugó con los Savannah Bananas en un campo de MLB

Comparta este artículo

Denver, Estados Unidos.- Vinicio Castilla volvió a disputar un juego en un estadio de MLB, pues fue invitado por los Savannah Bananas a su gira en el Coors Field, casa de los Colorado Rockies. Los Rockies se encuentran de gira por Arizona, por lo que los Savannah Bananas aprovecharon para llevar su peculiar estilo de juego 'Banana Ball'.

Los Savannah Bananas son un equipo de beisbol, establecido en Savannah, Estados Unidos; el equipo se caracteriza por protagonizar encuentros de exhibición en diferentes inmuebles a lo largo de Estados Unidos. Su estilo se caracteriza por priorizar el espectáculo y la participación del público, desarrollando rutinas de baile entre bateadores, involucrando hasta los umpires y haciendo diversas actividades con los asistentes a su partido.

Como acostumbran cada que juegan en algún estadio perteneciente a la MLB, los Savannah Bananas tuvieron como invitados a dos peloteros emblemáticos de cada ciudad que visitan. Al haber jugado en la casa de los Rockies, la franquicia amateur tuvo de invitado a uno de los mejores jugadores nacidos en México que han llegado a la MLB. Cuando llegó el turno del 'Golden Batter' (El bateador dorado puede tomar un turno en cualquier momento del juego), saltó al terreno de juego Vinicio Castilla, uniformado y portando su mítico número '9'.

El 'Vinny' estuvo por siete temporadas con los Colorado Rockies, con los cuales conectó un total de 239 cuadrangulares, estableciéndose como tercer lugar en ese departamento; también impulsó 745 carreras y conectó más de mil 200 imparables. Formó parte de la mejor época del club, 'Los Bombarderos de la Calle Blake', conformados por Castilla, Dante Bichette, Andrés Galarraga y Larry Walker, convirtiendo a Colorado en la primera franquicia en MLB en conectar 200 cuadrangulares y robar 200 almohadillas en una misma temporada.

Los Bombarderos de la Calle Blake marcaron una época con los Colorado Rockies/ Internet

Aunque Vinicio Castilla conectó una rola al cuadro que acabó en doble play, fue ovacionado por la afición que se dio cita en el Coors Field, la cual recordó cada uno de los cuadrangulares que conectó el mexicano en su estadía por Colorado. Los Savannah Bananas también tuvieron como invitado al exlanzador dominicano, Ubaldo Jiménez.

Fuente: Tribuna del Yaqui

