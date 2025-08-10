Vuelve 'El Diamante': A casi un mes de su retiro, Dustin Poirier formará parte del UFC 319

Comparta este artículo

Chicago, Illinois.- A casi un mes de su última batalla en UFC 318, evento celebrado en su natal Louisiana, Nueva Orleans, y en el que protagonizó el combate estelar con Max Holloway, Dustin Poirier regresará a estar cerca del octágono, pero ahora en nueva faceta. 'El Diamante' oficializó su retiro con la finalización de una famosa trilogía ante el hawaino y, aunque perdió por decisión unánime el pasado 19 de julio de 2025, pudo tener una despedida a la altura frente a su gente y a sus seres queridos.

Ahora, según información revelada por MMAJunkie, Poirier formará parte de una mesa de análisis deportiva y estará participando como comentarista del UFC 319, el cual tendrá como main event una pelea titular en la que Dricus Du Plessis, actual campeón de peso medio, defenderá nuevamente su cetro y lo hará ante el peligroso Khamzat Chimaev. El que fuera uno de los grandes rivales de Conor McGregor compartirá espacio con otra leyenda de la UFC como Chael Sonnen.

Aún se desconoce si Dustin Poirier se convertirá en un analista permanente en este espacio de la UFC, tal y como en su momento lo hicieron excampeones como Daniel Cormier o Michael Bisping. Hay que mencionar que UFC 319 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto, trayendo también otros enfrentamientos interesantes como el debut en la compañía del estadounidense Aarón Pico frente a Lerone Murphy y el combate entre Geoff Neal contra el brasileño Carlos Prates.

El retiro de Poirier

El pasado mes de julio se vivió uno de los momentos más emotivos y a la vez más dolorosos para los amantes de las artes marciales mixtas, pues Dustin Poirier entró por última vez al octágono en UFC 318. Además de ser su última pelea, 'El Diamante' se encontró frente a la última oportunidad para ser campeón indiscutido en la promotora liderada por Dana White, ya que estaba en juego el cinturón BMF que actualmente ostenta Max Holloway.

En los últimos diez segundos del combate, Poirier y Holloway intercambiaron golpes en el centro del octágono para posteriormente ser aplaudidos por todo el recinto. El estadounidense le puso fin a una fructífera carrera que incluye un récord profesional de 30 victorias y una gran colección de bonos por Pelea de la Noche. a pesar de que nunca fue monarca indiscutido de la UFC, 'El Diamante' se fue con el aprecio y respeto del público, así como de sus compañeros de profesión.

Fuente: Tribuna del Yaqui